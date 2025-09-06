Ilustratīvs attēls
Ilustratīvs attēls
Foto: Pixabay

Zinātnieki atklāj: ir divi konkrēti vecumi, kuros cilvēki noveco visstraujāk 0

LA.LV
22:45, 6. septembris 2025
Veselam Dzīvesveids

Jaunākais starptautisks pētījums atklāj, ka cilvēka ķermenis nenoveco vienmērīgi, kā līdz šim uzskatīts. Tā vietā pētnieki ir identificējuši divus izteiktus “uzliesmojumus” – periodus, kad organisma novecošana notiek visstraujāk. Šie vecuma posmi ir aptuveni 44 un 60 gadi, atklāj Theguardian.com.

Reklāma
Reklāma
Veselam
Jūties noguris? 12 pārtikas produkti, kas palīdzēs ātri atgūt enerģiju un to nodrošināt visas dienas garumā
Mājas
Vai drīkst pļaut slapju vai mitru zāli? Atklājam, kāpēc šis ieradums var maksāt dārgi 42
1 miljons kritušo un ievainoto, bet Ukrainā joprojām krievu karaspēks kā teju puse Latvijas iedzīvotāju 78
Lasīt citas ziņas

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Nature Aging,” zinātnieki analizēja vairāk nekā 100 cilvēku asins un mikrobioma paraugus, pētot vairāk nekā 14 000 bioloģisko rādītāju. Atklājās, ka dažādas molekulārās izmaiņas notiek īpaši koncentrēti tieši šajos divos vecuma posmos.

Profesors Maikls Snaiders no Stenfordas Universitātes uzsver, ka novecošana nav vienmērīga:

CITI ŠOBRĪD LASA
“Visu spēli bija tāda sajūta” – Latvijas valstsvienības galvenais treneris Luka Banki komentē aizvadīto spēli
VIDEO. Trīs vistas dod triecienu kaķim – drosmīgais uzbrukums pārsteidz skatītājus
Veselam
No glamūra līdz šausmām: telefonu un filtru apsēstība tuvākajā nākotnē pārvērtīs influencerus līdz nepazīšanai
“Mēs nepārtraukti nenovecojam pa drusciņai. Bet ķermenī notiek divi īpaši intensīvi lēcieni ap 44 un vēlreiz ap 60 gadiem.”

Ap 44 gadu vecumu organismā sākas izmaiņas, kas skar vielmaiņu, sirds un asinsvadu sistēmu, kā arī reakcijas uz uztura ietekmi. Savukārt ap 60 gadu vecumu būtiskākās pārmaiņas saistītas ar imūnsistēmas darbību un organisma spēju atjaunoties.

Zinātnieki norāda, ka šie “uzliesmojumi” var arī izskaidrot, kādēļ daudzi cilvēki tieši šajos dzīves posmos pēkšņi izjūt ievērojamas veselības pārmaiņas, piemēram, paaugstinātu nogurumu, sāpes vai hronisku slimību saasināšanos.

Lai gan pētījumā piedalījās salīdzinoši neliels cilvēku skaits, atklājumi sniedz vērtīgu ieskatu novecošanas bioloģijā. Tas arī mudina cilvēkus tieši šajos vecuma posmos īpaši rūpēties par savu veselību – regulāri veikt pārbaudes, ievērot sabalansētu uzturu, kustēties un samazināt stresu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Jauns ierocis cīņā par mūžīgo jaunību? Nosaukta uzturviela, kas var palēnināt novecošanu – tā ir labi zināma arī Latvijā
Pētījums: mazturīgi bērni noveco ātrāk nekā viņu turīgie vienaudži
Miljoniem cilvēku draud briesmas: zinātnieki ir atklājuši, ka daudzi drīz sāks novecot ātrāk. Kāds tam iemesls?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.