Vai šoziem ir grūti atbrīvoties no saaukstēšanās? Lūk, pieci padomi, kā mazināt simptomus un paātrināt atveseļošanos 0
Lai gan nav īpašu līdzekļu pret gripu un saaukstēšanos, daži vienkārši pasākumi var palīdzēt mazināt simptomus un uzlabot pašsajūtu. Ziemas sezonā lielākā daļa cilvēku saskaras ar saaukstēšanos, cīnoties ar nogurumu, iesnām, šķaudīšanu, klepu un aizliktu degunu.
Šajā sezonā neparasti agrs gripas vilnis ir skāris miljoniem cilvēku visā Eiropā. Saskaņā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) datiem 2025. gadā saslimstības gadījumu skaits parasti pieaug no novembra vidus līdz maija beigām – trīs līdz četras nedēļas agrāk nekā iepriekšējās divās sezonās.
Gripas simptomi lielākajai daļai veselīgu pieaugušo ilgst līdz pat nedēļai, savukārt parasta saaukstēšanās parasti ilgst apmēram divas nedēļas.
Nevienai no šīm slimībām nav specifiskas ārstēšanas metodes, taču vienkāršas darbības var mazināt diskomfortu un atvieglot atveseļošanos.
Dzeriet pietiekami daudz šķidruma – vēlams siltu
Pietiekama ūdens uzņemšana katru dienu palīdz novērst sastrēgumus, atšķaidīt gļotas un stiprināt imūnsistēmu. Sulas, buljoni un ūdens ar medu, citronu vai ingveru var palīdzēt novērst dehidratāciju un mazināt elpceļu kairinājumu – silti dzērieni bieži vien darbojas visefektīvāk.
Tomēr ne visi šķidrumi ir labvēlīgi. Ieteicams izvairīties no alkohola, kafijas un citiem kofeīnu saturošiem dzērieniem, jo tie var darboties kā diurētiski līdzekļi, pastiprinot dehidratāciju, klepu, aizliktu degunu un iekaisušu kaklu.
Skalojiet kaklu, lai mazinātu iekaisumu
Šķidrumi var būt noderīgi arī rīkles skalošanai, lai mazinātu iekaisumu un attīrītu gļotas. Vienas tējkarotes sāls pievienošana glāzei silta ūdens un regulāra rīkles skalošana var palīdzēt mazināt sāpes un diskomfortu.