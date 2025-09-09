Kā ārstēt papēža niezi un kad ieteicams meklēt speciālista palīdzību? 0
Tatjana Ivanova, Latvijas Podologu biedrības valdes priekšsēdētāja, TV24 raidījumā “Uz līnijas”, skaidro, kā ārstēt papēža niezi un uzsver speciālistu iesaistes nozīmi ārstēšanā.
Papēžu nieze ir viens no momentiem, kad jāsāk domāt par ādas sēnīšu infekciju. Jāskatās kāds ir ādas stāvoklis – vai tur ir plaisas, sausums, ir jāiet uz konsultāciju, jo vienkārši tāpat nieze neparādās, atzīst Ivanova.
“Manā skatījumā izārstēt var absolūti visu. Ir jautājums, cik cilvēks pats grib pielikt pūli, lai izārstētos, jo 85 procenti veselība ir atkarīga no pacienta,” piebilst podoloģe.
Protams, mēs kā podologi vienmēr arī pieslēdzam savus kolēģus. Ja tās ir infekciozās lietas, kuras saistītas ar dermatoloģiju, mēs šo pacientu novirzām arī pie dermatologa un kopīgiem spēkiem palīdzam šim pacientam. Ja tā ir asinsvadu ķirurģija, tad konsultējamies ar asinsvadniekiem un lūdzam viņu palīdzību šim pacientam, turpina Ivanova.
“Traumatoloģijā mums parasti ir ļoti perfekta sadarbība ar ķirurgiem ortopēdiem, kuri operē tos pašus kauliņus un pēdas. Mēs esam starp pacientu un citu speciālistu, bet bieži vien mēs esam pirmie, kuri konstatē kāda vēl palīdzība ir vajadzīga pacientam, paskatoties uz pēdu,” uzsver podoloģe.