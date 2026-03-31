Labāk neignorē! Divi ķermeņa signāli, kas var brīdināt par nopietnas slimības sākumu
Bezmiegs un nakts svīšana varētu būt vēža simptomi, brīdina “Cancer Research UK”, kas ir pasaulē lielākā neatkarīgā vēža pētniecības organizācija. Tomēr ir svarīgi atzīmēt, ka šīs sūdzības ne vienmēr nozīmē vēzi, un tās var izraisīt dažādi citi faktori. Jebkurā gadījumā, ja novērojat savā veselībā neparastus simptomus – noteikti vēršaties pie speciālistiem.
“Ieklausieties sava ķermeņa signālos un konsultējieties ar savu ārstu. Tā kā ir tik daudz vēža pazīmju un simptomu, nav iespējams tos visus atcerēties,” saka “Cancer Research UK” pārstāvji.
Visticamāk, izrādīsies, ka jums nekas nopietns nav, taču profilakse ir svarīga, jo tā palīdz atklāt vēzi agrīnā stadijā, kad ārstēšana ir veiksmīgāka.
Stipra svīšana naktī
Nakts svīšanu var izraisīt arī pārāk augsta temperatūra guļamistabā vai pārāk bieza gultasveļa. Bet, ja svīšanas cēloņi nav saistīti ar vidi, ir vērts uztraukties.
Nakts svīšanu vai drudzi var izraisīt vīrusu infekcijas, un dažreiz tā rodas kā medikamentu blakusparādība. Tā ir arī izplatīta problēma sievietēm menopauzes laikā.
Tomēr daži vēža veidi, piemēram, limfoma, var izraisīt arī svīšanu.
Bezmiegs
Miega traucējumi tiek klasificēti kā bezmiegs, ja cilvēkam ilgstoši, tas ir – vismaz mēnesi, neizdodas kvalitatīvi izgulēties. Cilvēkiem ir grūtības aizmigt, viņi guļ nemierīgi un mostas agri no rīta. Ir konstatēts, ka katrs trešais cilvēks vismaz reizi dzīvē piedzīvo miega traucējumus.
Tas var būt saistīts ar vairākiem iemesliem, piemēram, stresu, trauksmi, slimību vai traumu. Tomēr, saskaņā ar “Cancer Research UK” datiem, tas var būt arī vēža simptoms.
Bezmiegs var būt arī citu vēža simptomu, piemēram, sāpju vai sliktas dūšas, sekas.
“Ja jūs bieži ciešat no bezmiega, tas var traucēt jūsu ikdienas dzīvi. Jūs varat justies ļoti noguris un ar zemu enerģijas līmeni. Jums var būt grūti koncentrēties, jūs varat būt aizkaitināms un justies nespējīgs tikt galā ar savām raizēm,” skaidro “Cancer Research UK” organizācijas pārstāvji.
Citi vispārīgi simptomi, kas var rasties vēža gadījumā, ir šādi: nogurums, asiņošana vai zilumi uz ādas bez redzama iemesla, neizskaidrojamas sāpes, svara zudums bez acīmredzama iemesla, neparasts mezgls vai pietūkums jebkurā ķermeņa vietā.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.