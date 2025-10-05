Karsta tēja ar citronu? Kļūda, kas nepalīdz ārstēt saaukstēšanos 0
Ja saķēri saaukstēšanos, karsts dzēriens ar citronu šķiet lēts un efektīvs līdzeklis, kā bez medikamentiem ārstēties. Diemžēl bieži tiek pieļauta liela kļūda — tā patiesībā iznīcina citrona pozitīvo efektu.
Citrons satur daudz C vitamīna — vairāk nekā 53 mg uz 100 gramiem, kas ir puse pieauguša cilvēka diennakts C vitamīna normas. Taču C vitamīns ir ļoti jutīgs pret augstu temperatūru — ūdens, ko ielej virs tieši izspiestas sulas vai citrona šķēlītes, bieži ir pārāk karsts.
Tas nopietni sabojā vērtīgās vielas: pētījumos konstatēts, ka vāroša vai ļoti karsta ūdens izmantošana, pievienojot tam citronu, pozitīvās citrona īpašības samazina pat uz pusi.
Kā tad rīkoties?
Lai saglabātu maksimālu C vitamīna daudzumu, ūdens temperatūrai jābūt pazeminātai — optimāli aptuveni 40 °C. Temperatūrā virs 50 °C vitamīni sāks iznīkt.
Līdzīgi jārīkojas arī ar medu, tam, līdzīgi kā citronam, nav ieteicams pievienot verdošu ūdeni.
Pievienojiet citronu un medu ūdeni, kas ir aptuveni 40 grādus silts, tādējādi iegūsiet vislabāko efektu no šiem superproduktiem.