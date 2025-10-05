Foto: Alexander Raths/SHUTTERSTOCK

Karsta tēja ar citronu? Kļūda, kas nepalīdz ārstēt saaukstēšanos 0

LA.LV
18:13, 5. oktobris 2025
Veselam Ārstēšana

Ja saķēri saaukstēšanos, karsts dzēriens ar citronu šķiet lēts un efektīvs līdzeklis, kā bez medikamentiem ārstēties. Diemžēl bieži tiek pieļauta liela kļūda — tā patiesībā iznīcina citrona pozitīvo efektu.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Auns nekad nekļūs vecs, bet vērsis rušināsies par dārzu. Kā katra zodiaka zīme dzīvo pensijas vecumā?
Nebija neviena eklēra! Pirkums “Liepkalnu” maiznīcā rada bažas par to, kā tad matemātika darbojas reālajā pasaulē
“NATO 5. pants izkūpēs gaisā” – publiskots iespējama Krievijas uzbrukuma scenārijs Igaunijai
Lasīt citas ziņas

Citrons satur daudz C vitamīna — vairāk nekā 53 mg uz 100 gramiem, kas ir puse pieauguša cilvēka diennakts C vitamīna normas. Taču C vitamīns ir ļoti jutīgs pret augstu temperatūru — ūdens, ko ielej virs tieši izspiestas sulas vai citrona šķēlītes, bieži ir pārāk karsts.

Tas nopietni sabojā vērtīgās vielas: pētījumos konstatēts, ka vāroša vai ļoti karsta ūdens izmantošana, pievienojot tam citronu, pozitīvās citrona īpašības samazina pat uz pusi.

Kā tad rīkoties?

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Okupētajā Krimā nogranduši vairāki sprādzieni – tiek ziņots par ugunsgrēku naftas terminālī
Starp mākoņiem izsprauksies saules stari… Laika prognoze pirmdienai
Kokteilis
Šodien vārda dienu svin Monika, Zilgma un Zilga, bet uzvārda dienu – Lūki, Gžibovski, Ārgaļi un Lapsas

Lai saglabātu maksimālu C vitamīna daudzumu, ūdens temperatūrai jābūt pazeminātai — optimāli aptuveni 40 °C. Temperatūrā virs 50 °C vitamīni sāks iznīkt.

Līdzīgi jārīkojas arī ar medu, tam, līdzīgi kā citronam, nav ieteicams pievienot verdošu ūdeni.

Pievienojiet citronu un medu ūdeni, kas ir aptuveni 40 grādus silts, tādējādi iegūsiet vislabāko efektu no šiem superproduktiem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
“Dzīvsudrabs rullē!” Soctīklotāji gripas sezonas izskaņā dalās pieredzē, kāds termometrs ir vislabākais
Veselam
atšķirt gripu no parastas saaukstēšanās? Skaidro pneimonoloģe Diāna Ērgle
Veselam
Tēja ar medu, sinepju vanniņa: 5 tautas metodes sāpoša kakla ārstēšanai, no kurām vajadzētu izvairīties
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.