Noteikti uzkod banānus pēc sāļa ēdiena! Kardiologi atklāj, ko negaidīti labu šis auglis tad izdara veselībai
Banāni ir vispopulārākie augļi daudzviet pasaulē – tos pērk biežāk nekā ābolus vai vīnogas. Tie ir ērti ēdami, pieejami un garšo lieliski ar auzu pārslām, smūtijos, kopā ar riekstu sviestu vai vienkārši nomizoti un apēsti tāpat.
Tieši tie produkti, ko ēdam visbiežāk, visvairāk ietekmē mūsu veselību, arī asinsspiedienu. Gandrīz pusei pieaugušo ASV ir paaugstināts asinsspiediens, un uzturs šajā kontekstā spēlē ļoti lielu lomu.
Tāpēc ir vērts painteresēties, kā banāni – viens no ikdienā visvairāk ēstajiem augļiem – ietekmē asinsspiedienu: uz labo vai slikto pusi? Lai to noskaidrotu, vietne parade.com konsultējās ar trim kardiologiem.