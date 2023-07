“Tā sistēma ir pavisam savādāk uzbūvēta.” Ārste stāsta, kā atšķiras veselības aprūpes sistēma Latvijā un Vācijā Ieteikt







Ārste-ginekoloģe Ilze Dekere, kura ikdienā vada un strādā privātpraksē Vācijā, TV24 raidījumā “Dienas personība” ieskicē atšķirības veselības aprūpes sistēmā Latvijā un Vācijā.

“Latvijā privātprakses ir pilnīgi atšķirīgas no privātpraksēm Vācijā. Ja Latvijā patiešām privātprakses ir kā privātprakses, kur cilvēks aiziet un viņš arī privāti samaksā, tad Vācijā būtībā privātprakses ir tās prakses, kas nodrošina visu ambulatoro pacientu apdrošināšanu,” stāsta Dekere.

“Tā sistēma ir pavisam savādāk uzbūvēta. Vācijā ir obligātā slimnieku apdrošināšana. Tā ir obligāta apdrošināšana, kura ir vajadzīga jebkuram cilvēkam, neviens cilvēks bez šīs apdrošināšanas nedrīkst eksistēt. Mēs maksājam par apdrošināšanu 14% no mūsu bruto ienākumiem. Katrs cilvēks, kurš strādā, to maksā. Ja cilvēks nestrādā, tad valsts to uzņemas. Šādā veidā aptuveni 90% cilvēku ir apdrošināti. 10% ir privāti apdrošināti – tie pārsvarā ir valsts ierēdņi vai uzņēmēji, kuri sevi valstiskā apdrošināšanā sevi nevar apdrošināt,” viņa turpina.

Ārste norāda, ka Vācijā medicīnas sistēma ir sadalīta divās daļās – stacionārajā un ambulatorajā daļā: “Par stacionāro daļu uzreiz norēķinās ar slimokasi vai privāto apdrošināšanu slimokasēm. Būtībā mēs ar saviem medicīnas apdrošināšanas nodokļiem maksājam, tā saucamajā, veselības fondā un no tā arī tiek ņemta nauda priekš pacientu apkalpošanas.”

Tāpat Vācijā ir vairākas slimnīcu sistēmas – pašvaldību slimnīcas, baznīcas slimnīcas un privātie koncerni. “Katra slimnīcu veida finansēšana notiek savādāk, bet tas ir pilnīgi vienalga, kurā slimnīcā pacients ar savām vainām nokļūst, jo tas viss tiek finansēts no veselības fonda, kurā iet iekšā šie 14% no mūsu bruto ienākumiem. Tas nozīmē, ka mums ir tāda sociāla sistēma, kurā visi cilvēki saņem tieši tādu pašu medicīnisko apkalpošanu kā tie, kuriem ir daudz naudas,” TV24 raidījumā izklāsta ārste.