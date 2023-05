Ivars Auziņš par ārstēšanu Latvijā: “Pēc divām dienām varēju attapties viņsaulē, ja nebūtu dakteris Zviedrijā…” Ieteikt







TV24 raidījumā “Preses klubs”, diskutējot par veselības aprūpi, slimnīcu un ģimenes ārstu darbu, uzņēmējs un aktieris Ivars Auziņš pastāstīja savu pieredzi, atklājot, ka viņam dzīvību divas reizes esot izglābis ģimenes ārsts. Lai gan, šis, viņaprāt, izcilais ģimenes ārsts jau vairāk nekā desmit gadus strādā Zviedrijā – arī par ģimenes ārstu, tomēr Auziņš ar viņu turpina konsultēties pa tālruni, kas gan neesot “laba prakse”.

“Es nedomāju, ka esmu kāds unikāls gadījums – tā varētu būt iezīme, ka tev īsti nav…Nu man tagad ir brīnišķīga ģimenes ārste, es jau esmu pamainījis atkal, lai man būtu pie kā Latvijā aiziet. Jā, tā ir izglītība, kas viņam ir [ģimenes ārstam Zviedrijā – red.] un ārkārtīga kompetence, un, protams, tā uzticība – viņš mani labi zina! Bet kas ir trakākais – man ir jāzvana viņam uz Zviedriju, lai viņš mani varētu izārstēt Latvijā. Tāda pieredze man, diemžēl, ir,” sacīja Auziņš.

Auziņš tieši pirms Covid-19 pandēmijas sākuma Zviedrijas ģimenes ārstam esot jautājis, kur tad ir “tā lielā atšķirība”? Pie tam vēl zviedriem ir cita pieeja Covid-19 jautājumā. “Nu, kāpēc mani izlaida no Stradiņiem [P.Stradiņa Klīniskās Universitātes slimnīca – red.] ? Un man pateica: ej mājās, viss labi! Un pēc divām dienām es varēju arī attapies viņsaulē, ja nebūtu dakteris Zviedrijā…Ir sistēma, viņš man teica. Tas vārds ir ļoti īss – ir sistēma! Ja kas, lai piezvanot un viņš izstāstīšot, kāda ir sistēma Zviedrijā. Un kāpēc Latvijā mani palaida mājās, bet Zviedrijā mani nekad nevarētu mājās palaist, jo tāpēc, ka tur sistēma mani neizlaistu ārā,” tā par savu pieredzi veselības aprūpē Latvijā “Preses klubā” pastāstīja Auziņš.

Zviedrijā atrastu, kas bija “par vainu”, uzskata uzņēmējs un aktieris Auziņš, jo viņam neesot bijusi aklā zarna, ko ārsti meklēja Latvijā, bet bijis kas cits. “Un viņi pat bija ierakstījuši, ka kaut kas nav labi,” smejoties stāstīja Auziņš. “Bet ar to visu mani izlaida ārā no slimnīcas. Un tas mazliet nav labi, izrādījās, ka varēja būt letāli – divas dienas un es būtu uz galda letāli, un cīnītos par dzīvību!” tā savā pieredzē dalījās Auziņš.

Auziņš jautājis Zviedrijas ģimenes ārstam – kā tas varēja notikt? Atbilde bijusi: “Tā ir sistēma, jo zviedru sistēma tevi, Ivar, nekad neizlaistu”. Un kāpēc? “Tāpēc, ka viņiem ir pieredze. Un viņi to pieredzi liek iekšā sistēmā, apmāca jaunos rezidentus. Ar to, ka viņš ir jauns, nekas – viņš tevi nav redzējis, viņš tevi neizlaistu ārā. Ne vienmēr ir nauda tā, kas visu tik ļoti izšķir! Bet tomēr zināšanas un laba sistēma,” tā TV24 raidījumā klāstīja Auziņš.

Tāpēc rodas jautājums – kāpēc šo te sistēmu nevar pārņemt no kaimiņu valstīm, tajā skaitā arī nodokļu sistēmu no Igaunijas, piemēram? “Mēs paši zaudējam! Mēs varam paņemt, protams, ja nebūtu tik lepni, sen jau varētu paņemt to labāko. Nu, var, protams, nomētāt ar naudu – būtu, tad es iedotu divus, trīs miljardus un paprasītu ministres kundzei, lai tagad ir Okey. Vai tad mēs būsim visi veseli pēc trijiem gadiem? Nu, nē! Visticamāk, mēs nebūsim veseli,” tā rezumēja uzņēmējs un aktieris Auziņš, diskutējot par akūtajām problēmām veselības aprūpes un ārstēšanas sistēmā Latvijā.

