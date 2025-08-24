Ādas kopšanas kļūda, kas var maksāt dārgi! Sejas ādas problēmas tikai saasināsies 0
Kurš no mums gan nav glabājis skaistumkopšanas līdzekļus ilgāk, nekā vajadzētu? Tomēr ar ādas kopšanas produktiem ir svarīgi sekot līdzi to derīguma termiņiem.
Ādas kopšanas produktu derīguma termiņi
Ādas kopšanas līdzekļi, tostarp mitrinošie krēmi un serumi, laika gaitā var sadalīties. Lai gan uz dažiem produktiem, kas nav klasificēti kā medikamenti (piemēram, pūtīšu ārstēšanas līdzekļi vai saules aizsargkrēmi), derīguma termiņš var nebūt norādīts, ir arī citas iespējas novērtēt to drošību.
Dermatologs Dr. Brūss Brods norāda, ka uz daudziem produktiem var būt “lietot pēc atvēršanas” simbols, kas norāda, cik mēnešu laikā pēc atvēršanas produkts ir drošs lietošanai. Taču šis marķējums nav obligāts un noder tikai tad, ja atceries, kad to atvēri.
Kādi riski pastāv, lietojot novecojušus ādas kopšanas produktus?
Dr. Brods iesaka: ja vairs neatceries, kad iegādājies konkrēto produktu, labāk būt piesardzīgam un to neizmantot. Laika gaitā atvērti produkti var sadalīties un kļūt par mikroorganismu vairošanās vietu.
Elizabete Andersone no Mičiganas Valsts universitātes Sastāvdaļu drošības pētījumu centra brīdina, ka produkti, kas glabāti mitrās vietās, piemēram, vannasistabā, vieglāk piesārņojas. Šādi produkti var izraisīt ādas kairinājumu, ekzēmu vai pat infekcijas.
Dermatoloģe Dr. Anna Čapasa no Amerikas Dermatologu akadēmijas piebilst, ka piesārņotu produktu uzklāšana uz sejas, īpaši ja ādā ir skrambas vai mikrobojājumi, var radīt nopietnas infekcijas.
Kā laiks ietekmē ādas kopšanas līdzekļus
Lai gan konservanti palīdz pasargāt produktus no baktērijām, tie arī var noārdīties, īpaši ja produkti tiek turēti mitrā vidē vai tiešā saules gaismā. Aktīvās vielas, piemēram, C vitamīns un hialuronskābe, saskarē ar gaisu un gaismu var zaudēt savu iedarbību. Dr. Čapasa iesaka šādus produktus nelietot ilgāk par vienu gadu.
Līdzekļi ar SPF vai aktīvām sastāvdaļām aknes ārstēšanai nekad nedrīkst tikt lietoti pēc norādītā derīguma termiņa. Tāpat produkti ar ēteriskajām eļļām, piemēram, tējas koka eļļu, var kļūt kaitīgi, ja tos ilgstoši pakļauj gaismai un gaisam.
Kā noteikt, vai produkts vēl ir drošs?
Visdrošākais veids būtu laboratoriski pārbaudīt, vai produktā nav baktēriju. Taču, ja mājās nav savas laboratorijas, vari paļauties uz dažām redzamām pazīmēm:
-šķidruma un eļļas atdalīšanās;
-tekstūras vai krāsas izmaiņas;
-nepatīkama vai dīvaina smaka.
Ja produkts šķiet aizdomīgs — nelieto to!
Gudra izvēle — tava ādas drošība pirmajā vietā
Lai sekotu līdzi produktu kalpošanas laikam, uzraksti atvēršanas datumu uz iepakojuma. Meklē arī derīguma termiņu.
Kopumā vairums ādas kopšanas produktu ir droši 6 līdz 12 mēnešus pēc atvēršanas. Acu produktiem šis periods var būt īsāks. Ja rodas šaubas — izmet produktu. Nav vērts riskēt ar ādas veselību.
Ādas kopšanas produktu derīguma termiņš ir svarīgs aspekts. Ja nav norādīts konkrēts datums, uzmanies no produkta stāvokļa pazīmēm. Uzturi savu ādas kopšanas rutīnu svaigu un drošu — tas nodrošinās vislabāko rezultātu un pasargās tavu ādu no bojājumiem. Raksts sagatavots pēc “South China Morning Post” materiāliem.