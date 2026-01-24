FOTO: Shutterstock.com

Galva jau kļuvusi pavisam pelēka? Praktiski ieteikumi, kā ikdienā rūpēties par sirmiem matiem, lai tie izskatītos lieliski 0

LA.LV
20:51, 24. janvāris 2026
Veselam Dzīvesveids

Sirmi mati vairs nav kaut kas, ko obligāti vajag slēpt. Tie var izskatīties eleganti, pārliecinoši un pat ļoti stilīgi – ja vien par tiem rūpējas pareizi. Problēma nav sirmums pats par sevi, bet gan tas, ka sirmi mati mēdz kļūt sausāki, trauslāki, dzeltenīgi vai nespodri.

Kokteilis
Atlaišana, naudas un veselības problēmas: kuras zodiaka zīmes šogad būs vislielākās zaudētājas?
Kokteilis
Skorpioni perfekcionisti, bet Zivis – netīro krūžu karalienes: nekārtīgāko zodiaka zīmju tops
“Neizvērtējot manu veselības stāvokli, ārste uzreiz izrakstīja Ozempic,” pacienti sūdzas, ka ārsti reizēm “ar vieglu roku” pieņem lēmumus
Lasīt citas ziņas

Labā ziņa – ar pareiziem ieradumiem sirmi mati var izskatīties pat labāk nekā jebkad agrāk.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Sievietes klusībā alkst pēc vīriešiem, kuri vēl dara šīs 10 vienkāršās lietas
Viņš vispār priecājas mani redzēt? 8 pazīmes, ka jūsu kaķis patiešām jūtas laimīgs, kad atgriežaties mājās
Kokteilis
Vārti uz uzplaukuma ēru ir vaļā: divas zodiaka zīmes tuvākajā laikā kļūs par likteņa favorītēm
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.