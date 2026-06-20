Ar ko saistāma holesterīna līmeņa “lēkāšana”? Kardiologs nosauc vairākus iemeslus 0
Holesterīna līmeņa izmaiņas ik pēc trim mēnešiem gan uz augšu, gan uz leju var būt saistītas ar vairākiem faktoriem, pat ja netiek lietoti nekādi citi medikamenti. Tas uztrauc daudzus, kas neizprot dažādas organisma reakcijas.
Kā TV24 raidījumā “Ārsts atbild” sacīja Ainārs Rudzītis, RSU profesors, Skrides Sirds klīnikas kardiologs, tas ir atkarīgs lielā mērā no tā, ko cilvēks ēd; tāpat holesterīna līmenis lielā mērā ir atkarīgs no katra cilvēka ģenētikas un holesterīna receptoriem.
Holesterīns tiek sintezēts aknās – tās saražo 60-70% holesterīna, bet pārējo daļu un citas taukvielas mēs apēdam. Rādītājus ietekmē diēta, citu medikamentu lietošana vai kāda slimība.
Holesterīna līmenis ir atkarīgs arī no gadalaika, norāda speciālists, sakot, ka vasarā tas ir mazāks, bet ziemā augstāks. Tāpat ietekme ir dzīvesvietai: ziemeļos dzīvojošiem cilvēkiem vidēji holesterīna rādītājs ir augstāks nekā dienvidos, jo ķermenim jāpatērē vairāk enerģijas.
Lai gan holesterīna līmenis tiešām var svārstīties, tam nevajadzētu mainīties divas reizes uz augšu vai uz leju. Šādā situācijā vispirms jādodas pie ģimenes ārsta, kā arī ieteicams apmeklēt kardiologu uz profilaktisku vizīti. Ir jāizmēra asinsspiediens, holesterīna un cukura līmenis, kā arī jāizvērtē svars, dzīvesveids un kaitīgie ieradumi, lai saprastu, vai holesterīnu jau nav jāsāk ārstēt.