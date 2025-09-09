Eksperts brīdina: maltīšu ieturēšana šāda tipa iestādēs var radīt nopietnas veselības problēmas 0
Daudzi no mums izvēlas ēst bufetēs vai ēdināšanas vietās, kur pieejama plaša ēdienu izvēle, un šāda ēšanas pieredze ir kļuvusi ļoti populāra. Taču mikrobiologs, Redingas universitātes asociētais profesors Kīmons-Andreass Karacass brīdina par nopietnu pārtikas drošības risku, kas saistīts ar ēdiena pasniegšanu bufetēs, vēsta Daily mail.
Bufetēs tiek pasniegti dažādi ēdieni, kas tiek turēti uz galda vairākas stundas. Šajā laikā pārtikas produkti nereti stāv atklāti vai ir nepietiekami aizsargāti. Bieži vien darbinieki neizņem vecos vai gandrīz izēstos ēdienus, bet papildina tos ar jauniem. Šāda prakse var būt ļoti bīstama, jo palielina risku, ka pārtikā nonāks baktērijas vai citas mikroorganisma formas.
Viens no galvenajiem pārtikas drošības izaicinājumiem bufetēs ir pareiza temperatūras kontrole. Ir zināms, ka baktērijas visvairāk vairojas temperatūru diapazonā no +8°C līdz +63°C — šo sauc par “bīstamo zonu”. Ja ēdiens atrodas šajā temperatūras robežās pārāk ilgi, mikrobi var ļoti strauji vairoties, radot risku veselībai.
Piemēram, siltais ēdiens, ja tas nav pietiekami karsts, vai aukstais ēdiens, ja tas nav pietiekami atdzesēts, var kļūt par baktēriju vairošanās vidi. Profesors Karacass uzsver, ka bufetes apstākļos, it īpaši pie lielas apmeklētāju plūsmas, darbinieki bieži vien vienkārši papildina ēdienu esošajos traukos, nevis aizvieto to pilnībā. Tas var būt ērtāk un samazināt pārtikas izšķērdēšanu, taču būtiski palielina pārtikas piesārņošanas risku.
Eksperts izceļ trīs baktērijas, kas visbiežāk saistītas ar saindēšanos no bufetēs pasniegtās pārtikas:
1. Salmonella — visbiežāk saistīta ar nepietiekami termiski apstrādātu putnu gaļu, olām un piena produktiem. Salmonellas infekcija izraisa stipras vēdera sāpes, drudzi un caureju, un tās izplatīšanās var notikt ļoti ātri;
2. E. coli – parasti tiek saistīta ar nepietiekami apstrādātu liellopu gaļu vai nepareizi nomazgātiem dārzeņiem. Dažas E. coli sugas var izraisīt smagu kuņģa un zarnu trakta iekaisumu un pat nieru mazspēju;
3. Listērija – šī baktērija bieži vien sastopama mīkstajos sieros, pastētēs un gatavajās sviestmaizēs. Tā ir īpaši bīstama grūtniecēm, bērniem, gados vecākiem cilvēkiem un cilvēkiem ar vājinātu imunitāti, jo var izraisīt smagas infekcijas.
Vēl viens būtisks risks bufetēs ir krusteniskā piesārņošana, kas nozīmē baktēriju vai alergēnu pārnešanu no viena ēdiena uz citu. Piemēram, ja pie viena ēdiena izmanto to pašu karoti, kas bijusi saskarē ar nepietiekami termiski apstrādātu gaļu, baktērijas var nonākt arī citos produktos.
Turklāt, daudzi apmeklētāji pašapkalpošanās bufetēs neaizdomājas par higiēnas principiem, piemēram, lieto vienu un to pašu rīku dažādiem ēdieniem, neaizsargā muti un degunu no šķaudīšanas un klepošanas virzienā pret ēdieniem, kā arī nemazgā rokas pirms ēdiena paņemšanas.
Bufetes un pašapkalpošanās restorāni ir ērts un populārs ēšanas veids, taču, lai izvairītos no veselības problēmām, ir svarīgi apzināties iespējamos riskus un ievērot higiēnas un pārtikas drošības prasības. Pievēršot uzmanību ēdiena temperatūrai, izmantojot tīrus rīkus un mazgājot rokas, var ievērojami samazināt saindēšanās risku un nodrošināt drošu un patīkamu ēšanas pieredzi.