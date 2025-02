Gastroenteroloģe: Pārāk liela un nekontrolēta uztura bagātinātāju lietošana rezultējas ar toksiskiem hepatītiem Ieteikt







Autors: TV24

“Infektoloģijas centrā regulāri nonāk šādi pacienti,” tā TV24 raidījumā „Ārsts atbild” stāsta gastroenteroloģe Ilona Vilkoite, runājot par gremošanas sistēmas veselību.

Ārstei ikdienā lielākoties nākas uzklausīt un pacientiem palīdzēt risināt gremošanas sistēmas funkcionālus traucējumus, kas saistīti ar dzīvesveidu, stresu, pārslodzi… Gadoties arī, ka cilvēki pie ārstes nokļūst, jo, mēģinot novājēt, dzer etiķūdeni, taisa klizmu ar kafijas biezumiem un dara citas lietas. „Nesen man draugi atsūtīja tiktok video, kur pasaulē par jauno notievēšanas līdzekli tiek uzskatīta inficēšanās ar tārpiem. Cilvēks speciāli ēd jēlu inficētu gaļu, lai dabūtu tārpus… Ja tas tagad ir aktuāls pasaulē, pēc pāris mēnešiem varam gaidīt arī pie mums. Jābūt gataviem.”

Par laimi, ne visi aizraujas ar galējībām un, mēģinot tiekties pēc skaistuma standartiem, nezaudē skaidro saprātu. To apliecināja arī raidījuma laikā skatītāju uzdotie jautājumi. Viens no tiem bija sekojošs: „Vai no kuņģa skābes var būt klepus?” Ārste atbild apstiprinoši: „Jā, noteikti. Šajā gadījumā mēs runājam par atviļņa slimību, kad sālskābe no kuņģa ceļas augšā uz barības vadu, nereti arī uz rīkli, uz muti un pacients jūt dedzināšanu, kamolu kaklā, tajā skaitā arī klepu. Kairinošs klepus ir diezgan bieži.”

Izrādās, ka dažādas problēmas ne tikai ar kuņģi, bet veselību kopumā cilvēki var iemantot ar pārlieku lielu centību, lietojot uztura bagātinātājus. Lai gan ārste atzīst, ka ir arī vērtīgi produkti, piemēram, D vitamīns, šķiedrvielas, arī Omega3, probiotikas, cilvēku aizrautība lietošanā ir pārāk liela un neveselīga.

„Uztura bagātinātāju tirgus šobrīd ir sasniedzis neiedomājamus izmērus. Ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem, jo mēs sastopamies ar situācijām, kad uztura bagātinātāji rezultējas ar toksiskiem hepatītiem. Tas šobrīd ir ļoti aktuāli. Pārāk liela, nekontrolēta uztura bagātinātāju lietošana rezultējas ar toksiskiem hepatītiem. Infektoloģijas centrā regulāri nonāk šādi pacienti.”