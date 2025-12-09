Ja izvairāties no šiem populārajiem pirkumiem, jūs ar naudu rīkojaties gudrāk nekā 95% cilvēku 0

LA.LV
7:34, 9. decembris 2025
Veselam Psiholoģija

Vai tiešām noteiktas preces pērkam tāpēc, ka gribam un mums vajag? Vai tāpēc, ka akli sekojam sabiedrības un kultūras uzspiestajiem zīmogiem?

Kokteilis
Šajos 5 mēnešos dzimušie ir nepiemēroti parastam darbam no pulksten 8.30 – 17.00
Veselam
Kuri konservētie pārtikas produkti ir labi zarnu veselībai: speciālisti nosauc 6 labākos
RAKSTA REDAKTORS
Traģisks notikums bērnu slimnīcā Rīgā – iespējams, mediķu kļūdas dēļ miris bērns
Lasīt citas ziņas

Kāds finanšu entuziasts, daloties savā pieredzē, atklāja – attiecības ar naudu viņam būtiski uzlabojās, kad viņš sāka uzdot vienu vienīgu jautājumu pirms pirkuma – vai man to patiešām vajag?

Lūk, 10 pirkumi, ko viņš vairs nepērk, un kāpēc tas palīdz dzīvot brīvāk un gudrāk.

CITI ŠOBRĪD LASA
Veselam
Supergripa Eiropā: kritiski incidenti, slēgtas skolas, strauji pieaug pieprasījums pēc sejas maskām un medikamentiem
Gadās arī tā! Sieviete atlaista no darba, jo priekšniekam apnika, ka viņa ierodas 40 minūtes agrāk
Veselam
Ja tuvinieks slimnīcā, tad – atceries! Gripas epidēmijas dēļ ierobežoti apmeklējumi

Pilnīgi jauna automašīna ar ilgtermiņa aizdevumu

Kurš gan nevēlētos jaunu, spīdīgu automašīnu, bet cilvēkiem vajag saprast – saskaitot visas pirmo gadu izmaksas, ilgtermiņa aizdevums traucētu citiem dzīves mērķiem. Tāpat būtiski sev atbildēt, vai automašīna ir tikai transporta līdzeklis vai veids, kā mirdzēt citu acīs?

Izvēlaties uzticamu lietotu automašīnu, tā ietaupīsiet naudu un nebūs jāaizmirst par citiem dzīves mērķiem un sapņiem. Ja auto ir tikai transporta līdzeklis, jūsu nākotnes “es” jums pateiksies par saprātīgu izvēli.

Garantijas un ierīču apdrošināšana

Finanšu entuziasts norāda, ka agrāk viņš bieži maksāja par papildu garantijām, jo tas šķita atbildīgi, bet tas nekad viņam neatmaksājās. Tagad viņš krāj naudu negaidītiem izdevumiem un tas dod tādu pašu sirdsmieru.

Sporta zāles abonements, kuru neizmanto

Cilvēkiem jāiemācās būt godīgiem pret to, kādā savas dzīves posmā viņi atrodas. Kāda jēga maksāt par sporta klubu, kuru tikpat kā neapmeklēšu? Ja dalība sporta zālē patiešām atbilst rutīnai – lieliski. Ja nē – tas tikai izšķērdē naudu.

Piegādes un pakalpojumu maksas

Nav šaubu – ēdiena piegādes ir svētība grūtās dienās. Taču problēma, ka bieži tiek pievienotas apkalpošanas maksas, un eiro pie eiro tomēr salasās. Reizēm labāk izvēlēties aiziet pašam pakaļ, ja ēstuve nav pārāk tālu no mājām. Tā iespējams gan ietaupīt naudu kafijai, gan fiziski izkustēties.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Nekad nemetiet ārā tukšas džina pudeles — tās var jums atnest bagātību
Ko tu iegādājies no turienes? EK apsūdz “Temu” par nelegālu produktu tirdzniecību
Kokteilis
Vai tev ir paveicies būt viņu vidū? 3 zodiaka zīmes, kas naudu piesaista kā magnēti
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.