Aukstais laiks matiem ir vislielākais drauds: 16 pārtikas produkti, kas palīdzēs tos stiprināt un padarīt skaistākus 0

18:33, 24. janvāris 2026
Stipri, veselīgi un kupli mati ir daudzu cilvēku sapnis, taču realitātē ar matu izkrišanu saskaras gan sievietes, gan vīrieši. Iemesli tam var būt dažādi, piemēram, vecums, ģenētika, hormonālās izmaiņas, stress, veselības problēmas un, ļoti bieži, arī nepilnvērtīgs uzturs. Lai gan kosmētiskie līdzekļi un uztura bagātinātāji sola ātru rezultātu, speciālisti uzsver, ka ilgtermiņā daudz lielāka nozīme ir tieši ikdienas ēdienkartei.

Veselīgi ieradumi un sabalansēts uzturs ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā atbalstīt matu augšanu un samazināt to izkrišanu. Uzturvielas, kas nonāk organismā ar pārtiku, tieši ietekmē matu folikulus, galvas ādas stāvokli un matu struktūru. Lai gan neviens produkts pats par sevi brīnumus neizdarīs, ilgtermiņā šie pārtikas produkti var būt nozīmīgs ieguldījums matu veselībā. Lūk, 16 produkti, kas palīdzēs samazināt matu izkrišanu.

