Tavas kājas tevi ienīdīs: eksperti brīdina par populārāko kļūdu apavu izvēlē 0
Pastaiga ir viens no labākajiem veidiem, kā uzlabot fizisko un garīgo veselību, taču nepareiza apavu izvēle var radīt neatgriezenisku kaitējumu. Fizioterapeite un grāmatas “Walk” līdzautore Milica Makdauela (Milica McDowell) uzsver, ka vairāk nekā 60% pieaugušo ikdienā valkā nepareiza izmēra apavus, pat nenojaušot par to.
Pēdas ar gadiem mainās – tās kļūst garākas un platākas. Svara izmaiņas, grūtniecība un pat hormonālās svārstības ietekmē tavu pēdu, tāpēc paļauties uz izmēru, ko valkāji pirms desmit gadiem, ir bīstama ilūzija, par to plašāk vēstīts portālā today.com.
Kad apavi jāmet miskastē?
Ja pēc pastaigas jūti sāpēs, tas nav “normāli”. Eksperte norāda, ka pēdām dienas beigās ir jābūt nogurušām, bet ne diskomfortā.
Šie ir signāli, ka taviem apaviem ir problēmas – tulznas un noberzumi.
Tas ir mīts, ka apavi ir “jāievalkā” – ja tie grauž jau uzreiz, tie nav tev piemēroti.
Zili nagi – zīme, ka apavi ir pārāk šauri vai par mazu.
Krampji un tirpšana norāda uz nepareizu asinsriti vai nervu saspiešanu.
Pēdas deformācijas: Bunioni (kauliņi) un āmurveida pirksti var rasties tieši nepiemērotu apavu dēļ.
Kādiem jābūt ideālajiem pastaigu apaviem?
Fizioterapeite iesaka izvēlēties “funkcionālus apavus”, kas ir pa vidu starp ultra-mīkstajām skriešanas botām un “baspēdu” apaviem.
Meklē apaviem šādas īpašības: plats purngals (Wide toe box). Tam jābūt noapaļotam, nevis smailam. Pirkstiem ir dabiski jāizplešas, lai nodrošinātu līdzsvaru un iesaistītu visus pēdas muskuļus.
Zems papēža kritums (Heel-to-toe drop). Izvairies no apaviem ar augstu pacēlumu. Optimālais kritums ir 8 milimetri vai mazāk – tas notur pēdu neitrālā pozīcijā un stiprina ikrus.
Vidēja amortizācija. Pārāk mīkstas zoles “iemidzina” pēdas sensoros receptorus un vājina muskuļus, jo apavs izdara visu darbu tavas pēdas vietā. Ideālai zolei jābūt pietiekami elastīgai, lai tu sajustu zemi.
Ekspertes viltība! Iepērcies tikai vakarā! Lielākā kļūda ir mērīt apavus no rīta. Dienas laikā pēdas dabiski pietūkst. Ja apavs der no rīta, vakarā tas var kļūt par spīdzināšanas rīku.
Pareizi izvēlētam apavam starp pirkstiem un priekšējo malu jābūt aptuveni 1,2 centimetru brīvai vietai.