Tīrot zobus asiņo smaganas? 5 galvenie signāli, ka, iespējams, jūs izmantojat nepareizu zobu tīrīšanas tehniku

LA.LV
19:12, 24. septembris 2025
Veselam

Pareiza zobu tīrīšana ir viena no svarīgākajām veselības paradumu sastāvdaļām. Tomēr pat regulāra zobu tīrīšana nesniedz nepieciešamo rezultātu, ja tiek izmantota nepareiza tīrīšanas tehnika, nolietoti kopšanas līdzekļi vai tīrīšanas ilgums ir nepietiekam. Neefektīva mites higiēna var novest pie nopietnām problēmām – sākot ar smaganu iekaisumu un nepatīkamu elpu līdz pat kariesam.

Stomatologi norāda, ka zobu kopšana ir ne tikai estētikas jautājums, bet arī veselības, jo mutes dobums ir tiešā veidā saistīts sirds, asinsvadu un vispārējās veselības stāvokli. Aplikums uz zobiem un baktērijas starp zobiem var izraisīt hronisku iekaisumu, kas ilgtermiņā ietekmē ne tikai zobu, bet arī vispārējo veselību.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

