To nav iespējams pārtraukt vienā brīdī! Ārste par tuberkulozi, kas joprojām ir ļoti izplatīta Latvijā 15
Slimības pilna pasaule! Bet pie mums Latvijā stipri izplatīta ir arī tuberkuloze. Plašāk par to TV24 raidījumā “Uz līnijas” stāsta Līga Kukša, pneimonoloģe, RAKUS Tuberkulozes un plaušu slimību centra speciāliste.
L. Kukša stāsta, ka tuberkulozes ārstēšanā ir sperts milzīgs solis, tomēr vienlaikus tā ir infekciju, kuru nav iespējams pārtraukt vienā brīdī. Tendence kopumā esot ļoti labi, bet saslimstība joprojām turpinās. Par saslimšanas iemesliem pneimonoloģe teic, ka tas ir sociālais stāvoklis, kas neuzlabojas tik ātri, cik gribētos. Tāpat pastāv riska grupas, kurās cilvēki ar šo infekciju sargst vairāk.
