21:04, 3. janvāris 2026
Video, kas publicēts vietnē “TikTok”, atgādina par tradicionālās ķīniešu medicīnas uzskatu, ka uz cilvēka plaukstas atspoguļojas viss organisms.

Saskaņā ar šo mācību katrs pirksts un noteikti punkti plaukstā ir saistīti ar konkrētiem orgāniem — piemēram, bronhiem, sirdi, degunu, urīnpūsli un pat reproduktīvo sistēmu. Tiek uzskatīts, ka maiga iedarbība uz šīm zonām var palīdzēt mazināt spriedzi, uzlabot pašsajūtu un veicināt organisma enerģijas līdzsvaru.

Video autors skaidro, ka plaukstas punktu masāža jāveic ar lēnām, apļveida kustībām, viegli piespiežot ar īkšķi, izvairoties no sāpēm un pievēršot uzmanību sajūtām. Tradicionālajā ķīniešu medicīnā šāda pieeja tiek saistīta ar dzīvības enerģijas jeb ci plūsmas aktivizēšanu, kas, kā uzskata šīs mācības piekritēji, palīdz organismam labāk izmantot savus iekšējos resursus.

Vienlaikus jāatgādina, ka šādas metodes nav zinātniski pierādīta ārstēšana un nevar aizstāt ārsta konsultāciju vai medicīnisku palīdzību. Tomēr daudzi cilvēki tās izmanto kā relaksācijas un labsajūtas praksi, kas palīdz apzinātāk pievērsties savam ķermenim un ikdienas spriedzes mazināšanai.

