Migrēna nav tikai galvassāpes – tā ir neiroloģiska slimība, kas var pilnībā paralizēt ikdienu. Dažiem tā sākas ar vieglu spiedienu deniņos, citiem ar redzes traucējumiem, nelabumu, jutību pret gaismu un skaņām, bet rezultāts bieži ir viens: cilvēks ir spiests apstāties, atcelt plānus, izslēgt telefonu un vienkārši izdzīvot lēkmi.
Migrēna var ilgt stundas, pat dienas, un tās atkārtošanās bieži vien rada ne tikai fiziskas, bet arī emocionālas ciešanas.
Un, lai cik daudz cilvēki ar migrēnu būtu dzirdējuši padomus par ūdeni, kafiju, miegu vai “mazāk stresot”, galu galā gandrīz visi nonāk pie viena un tā paša jautājuma: vai migrēnu vispār var izārstēt?
Vai ir cerība kādreiz dzīvot bez bailēm no nākamās lēkmes, bez tabletēm somā un bez sajūtas, ka dzīvi kontrolē slimība, nevis pats cilvēks?
“Diemžēl uz šo jautājumu gan es no biedrības puses, gan neirologi noteikti piekristu man, ka migrēnu pilnībā nav iespējams izārstēt. To var “apārstēt”, pieņemt šo lēmumu un atrast pareizo, sev indviduālo, pieeju, kā migrēnas lēkmju biežumu samazināt, bet tas ir darbs katram pacientam ar sevi, lai saprastu, kas ir tieši viņa migrēnas izraisītājfaktori.
Mēs katrs tikai varam samazināt lēkmju skaitu vai to intensitāti. Iespējams, lēkmju skaitu samazināt, teiksim uz pusi, šobrīd pēc konsīlija slēdziena no neirologiem ir iespēja izmēģināt 3 medikamentus valsts apmaksātus, kas daudziem hronisko migrēnas pacientiem varētu lēkmju skaitu samazināt. Ir jāatrod migrēnas cēloņi, dzerot triptānus mēs noņemam tikai konkrētās lēkmes sāpes, kas ir kā pretsāpju līdzeklis, bet tas neārstē,” atbild Galvas sāpju pacientu biedrības vadītāja Karīna Zaņģe.
