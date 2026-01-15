“Man nesen tika diagnosticēta migrēna, un šobrīd cenšos saprast, kādas ir ārstēšanas iespējas Latvijā. Vēlētos uzzināt, kādas migrēnas ārstēšanai paredzētās zāles tiek kompensētas, kādi ir kompensācijas nosacījumi un vai tās attiecas gan uz lēkmju ārstēšanu, gan profilaksi,” LA.LV uzrakstīja Māris. Šajā jautājumā palīdz rast atbildes Galvas sāpju pacientu biedrības vadītāja Karīna Zaņģe.
“Ja pacientam ir 8-15 lēkmes mēnesī, kas klasificējas par hroniski migrēnu ir jādodas pie sava neirologa un jālūdz nosūtījums uz neirologu konsīliju.
Lai saņemtu valsts apmaksātas zāles, nepieciešams Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas vai Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas neirologu-algologu konsilija lēmums.
11.03.2021. Ir iesniegs likumsprojekts Manabalss.lv PAR MIGRĒNAS IEKĻAUŠANU KOMPENSĒJAMO DIAGNOŽU SARAKSTĀ.
2024.g.pavasarī migrēna iekļauta kompensējamo zāļu sarakstā. Tiek izskatīti, kuri medikamenti tiks iekļauti kompensācijai.
2024.g.novembrī konsīlijs sāka apstiprināt pirmos medikamentus pacientiem.
1. Ajovy (Fremanezumabum) šķīdums injekcijām 534EUR/mēnesī
2. Vypeti (Eptinezumabum) šķīdums 1232EUR/mēnesī
3. Aquipta (Atogepantum) tabletes 600EUR/mēnesī.”
Vai tu sirgsti ar migrēnu? Varbūt tev ir kāds jautājums? Atsūti to man uz [email protected], noskaidrosim kopā!