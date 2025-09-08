Galvassāpes jau tā ir nogurdinošas, tās var radīt stress, nepareizs uzturs, miega trūkums, bet hroniskas galvassāpes jeb migrēna ir stāvoklis, ar kuru daudziem nākas sadzīvot ikdienā.
Ko darīt, kā sevi pasargāt, kādi ir biežākie simptomi? Šie ir tikai daži no biežāk uzdotajiem jautājumiem par migrēnām.
1. Kas izraisa migrēnas un kā no tām atbrīvoties?
Migrēna var sabojāt visu dienu, cilvēks izjūt spēcīgas sāpes un vienīgais patvērums ir tumšā telpā klusumā. Tad paliek labāk, kādam pēc pāris stundām, citam nepieciešamas pat vairākas dienas. Migrēna ir kas vairāk par vienkāršām galvassāpēm un tās prasa specifisku ārstēšanu, lai mēģinātu atgūt kaut cik normālu dzīves kvalitāti.
1. Prodroms
– Aizcietējumi
– Garastāvokļa maiņas (no depresijas līdz eiforijai)
– Ēdiena kāre
– Stīvs kakls
– Palielinātas slāpes un urinēšana
– Bieža žāvāšanās
2. Aura
– Redzes pasliktināšanās (spilgti gaismas uzplaiksnījumi)
– Redzes zudums
– Tirpšana rokā vai kājā
– Sejas vai ķermeņa puses vājums vai nejutīgums
– Grūtības runāt
– Troksnis ausīs vai džinkstēšana
– Nekontrolētas raustīšanās vai kustības
3. Galvassāpes
– Sāpes vienā vai abās galvas pusēs
– Pulsējošas, klauvējošas sāpes
– Jutība pret gaismu, skaņām, reizēm arī pret smakām un pieskārieniem
– Slikta dūša, vemšana
– Neskaidra redze
– Reibonis, dažreiz ģībonis
4. Postdroms
– Apjukums
– Garastāvokļa maiņas
– Reibonis
– Vājums
– Jutība pret gaismu un skaņām