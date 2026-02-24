Migrēna ir slimība, kas nešķiro pēc vecuma, dzimuma vai profesijas – tā var piemeklēt ikvienu un uz vairākām stundām vai pat dienām “izslēgt” cilvēku no dzīves. Taču tas, cik viegli vai grūti migrēnas pacientam ir sadzīvot ar šo diagnozi, bieži vien ir atkarīgs ne tikai no simptomu smaguma, bet arī no valsts, kurā viņš dzīvo.
Kamēr vienās valstīs migrēna tiek uztverta kā nopietna neiroloģiska saslimšana un pacientiem tiek nodrošināta gan medikamentu kompensācija, gan pieeja modernām ārstēšanas metodēm, citviet cilvēki paliek vieni ar savām lēkmēm, gaidot mēnešiem rindās pie speciālistiem vai maksājot simtiem eiro par ārstēšanu no savas kabatas.
Lasītājs Juris jautā: “Vai ir kāda citu valstu atbalstu sistēma migrēnas pacientiem – zāles, nodarbības, brīvdienas darbā vai kas tāds, ko Latvija varētu nošpikot?”
“Zinu, ka citās valstīs ir iespējams paņemt brīvu dienu,jā migrēnas lēkmju gadījumā, Latvijā šādu opciju nav, ģimenes ārsts var izrakstīt darba nespējas lapu ar citu diagnozi. Konkrētas valstis nevarēšu nosaukt. Protams, zāļu pieejamība un dažādība citās valstīs ir plašaka un ilgstspējīgāka. Līdz mums jaunākie un inovatīvākie medikamenti vai procedūras ienāk vēlāk, nekā citur Eiropā. Mēs uz jaunumiem atpaliekam.
Citur Eiropā ir bezmaksas dienas centri, mums Latvijā ir tikai galvassāpju kabineti, ja nemaldos, šobrīd trīs, kur tāpat kā ikdienā ir pieejami neirologi tāpat par maksu notiek konsultācijas un manipulācijas. Eiropā tas ir bezmaksas un ir pieejams 24/7 režīmā, kā arī centros ir pieejamas nodarbības- cigun, joga,meditācija, drāmas nodarbības un uztura speciālisti, fizioterapeiti,piemēram,” atbild Galvas sāpju pacientu biedrības vadītāja Karīna Zaņģe.
