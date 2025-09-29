Ģimenes ārsts: Ja ir paaugstināta temperatūra, jāpaliek mājās! 0
Gada tumšais, drēgnais laiks ir vīrusu uzvaras gājiens, kad pieaug saslimstība ar dažādām slimībām. Kāpēc tā notiek un vai saaukstēšanās gadījumā drīkst doties uz darbu, TV24 raidījumā “Ārsts atbild” skaidro Skrides Sirds klīnikas ģimenes ārsts Gints Martinsons.
Vieni – šķaudot un klepojot – bez bažām dodas uz darbu, jo neaizdomājas, ka var aplipināt citus, un arī darba devējs uzskata, ka saaukstēšanās tāds nieks vien ir. Savukārt citos darba kolektīvos stingri liegts slimam nākt uz darbu. Kā šādā situācijā būtu pareizi? “Ja ir paaugstināta ķermeņa temperatūra – 37,4 vai 37,5 un augstāk, noteikti rekomendētu palikt mājās. Arī, ja ir lielas iesnas, nevajadzētu iet uz darbu. Bet ja nu galīgi nav iespējams palikt mājās, ja noteikti ir kas svarīgs darāms, tad jālieto maska, jo tā pasargās apkārtējos. Ja veselais cilvēks pats sevi grib pasargāt, tad viņam būtu nepieciešams respirators, nevis maska.”
Ārsts neiesaka nodarboties ar pašārstēšanos, dzerot antibiotikas. “Pie parastas saaukstēšanās – iesnas, sāpošs kakls, nevajadzētu dzert antibiotikas, bet, ja vairākas dienas ir biezi, zaļi puņķi, sāp galva, balti aplikumi uz mandelēm, palielināti limfmezgli, temperatūra virs 38, tad varētu būt aizdomas par bakteriālu infekciju. Tad gan jāmeklē ārsta konsultācija un, iespējams, ārsts izrakstīs antibiotikas, bet pašiem uz “savu galvu” dzert šos medikamentus nav ieteicams.