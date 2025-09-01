#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Ko nozīmē arteriālā hipertensija, kādus draudus tā rada un kā to novērst – uz šiem jautājumiem, runājot par paaugstinātu asisnspiedienu, TV24 radījumā “Ārsts atbild” padomu sniedz RSU profesors, kardiologs un Skrides Sirds klīnikas vadītājs Andris Skride.

“Klusais slepkava”, kā mēdz dēvēt paaugstinātu asinsspiedienu, var izraisīt vairākas ļoti nopietnas saslimšanas. Populārākās, par kurām, šķiet, dzirdējuši visi, ir infarkts un insults. Taču paaugstināts asinsspiediens jeb arteriālā hipertensija var radīt arī problēmas ar redzi, nierēm un pat novest pie demences vecumā, būtiski samazinot kognitīvās spējas. Profesors stāsta, ka diemžēl statistika nav iepriecinoša un Latvijā katram otrajam iedzīvotājam, kurš ir vecāks par 40 gadiem, ir paaugstināts asinsspiediens.

“Svarīgs ir fakts, ka viena trešdaļa cilvēku nemaz nezina, ka viņiem ir paaugstināts asinsspiediens, jo nekādu pazīmju nav, dzīvo ar tādu trīs, piecus gadus, līdz beigās ir infarkts!” stāsta Skride un min piemēru ar ASV prezidentu Teodoru Rūzveltu – 65 gadu vecumā viņš mira no asinsizplūduma smadzenēs, ko savukārt izraisīja paaugstināts asinspiediens. Tā kā tolaik atbilstīgas terapijas asinsspiediena ārstēšanā nebija, pēc šī gadījuma tika ieguldīti lieli līdzekļi un veikti padziļināti pētījumi, kas apliecināja paaugstināta asinspiediena ietekmi uz cilvēka organismu.

Profesors atzīst, ka dzīvesveids normāla asinsspiediena – 120/80 mmHg – uzturēšanā ir nozīmīga lieta, taču diemžēl tā palielināšanās ir arī dabiska novecošanas procesa sastāvdaļa, jo arī asinsvadu artērijas noveco. Tāpēc, kā saka Skride: “Ar salātiem asinsspiedienu noregulēt nevarēs, jo, ja cilvēkam ir šis gēns, kas palielina asinsspiedienu, kā arī citi to veicinošie faktori, tad bez medikamentiem neiztikt.” Un medikamenti jālieto regulāri katru dienu. “Tādas zāles, kuras iedzertu vienu reizi un asinsspiediens būtu normāls visu gadu, vēl nav izdomātas,” viņš piebilst.

