18:23, 31. augusts 2025
Bieži vien ģenētika, stress un veselības problēmas spēlē būtisku lomu matu izkrišanā un to retināšanā, taču patiesībā arī uzturs var ietekmēt matu veselību. Daži produkti var veicināt matu izkrišanu, bet citi – palīdzēt stiprināt matus un novērst to retināšanos. Izpratne par to, kā uzturs ietekmē matus, ir ļoti svarīga, ja vēlaties saglabāt veselīgus un kuplus matus. Šajā rakstā pieredzējusī matu atjaunošanas speciālistu komanda no “Hair Doctors” Sidnejā un Melburnā izskaidro, kuri pārtikas produkti var veicināt matu izkrišanu un kuri – palīdzēt to novērst.

Kādi produkti var izraisīt matu izkrišanu?

Cukuroti produkti

Pārmērīgs cukura patēriņš var palielināt insulīna līmeni, kas var radīt hormonālu disbalansu, piemēram, paaugstinot androgēnu līmeni. Androgēni var izraisīt matu folikulu saraušanos, kas noved pie matu retināšanās un galu galā – izkrišanas. Turklāt cukurs var izraisīt iekaisumu galvas ādā, kas arī ietekmē matu augšanu.

Rafinētie ogļhidrāti

Tādi produkti kā baltmaize, konditorejas izstrādājumi un makaroni no rafinētiem miltiem strauji paaugstina cukura līmeni asinīs, izraisot līdzīgu hormonālo disbalansu kā cukuroti produkti. Straujš insulīna kāpums veicina androgēnu ražošanu, kas negatīvi ietekmē matu folikulus.

Cepti ēdieni

Pārtika ar augstu neveselīgo tauku saturu, piemēram, cepti ēdieni, var izjaukt galvas ādas tauku līdzsvaru. Pārmērīgi taukaina galvas āda var aizsprostot matu folikulus un izraisīt matu izkrišanu. Turklāt cepti ēdieni veicina iekaisumu, kas kavē matu augšanu.

