Šis ikdienā iemīļotais pārtikas produkts var palīdzēt izvairīties no aknu vēža, atklāj ārste 0

Kafija nav tikai ikrīta mundruma avots – tā var izrādīties arī aknu sabiedrotā. Ilona Vilkoite, gastroenteroloģe, endoskopijas speciāliste, TV24 raidījumā “Uz līnijas” uzsver, ka dzērienam ir antioksidanta efekts un tas pat var samazināt aknu vēža risku.

Kokteilis
Lasīt citas ziņas

Kā bieža šķīstošās kafijas dzeršana ietekmē aknu veselību, jautājumu uzdod Aivis Ceriņš.

“Kafija aknām ir veselīga. Tā ir kā antioksidants, un ir pat pierādīti pozitīvi efekti, ka kafija pat var pasargāt no aknu vēža.

Protams, runājot par šķīstošajām kafijām – tās ir dažādas. Tādu lielu, nopietnu datu pētījumu starp šķīstošo un dabisku kafiju es neesmu redzējusi. Bet, ja mēs runājam par kafiju kopumā, kafijai uz aknu veselību vairāk ir pozitīvi efekti,” skaidro Vilkoite.

Jau agrāk LA.LV vēstīja par kafijas labo ietekmi uz veselību. Toreiz rakstījām, ka pētnieki Amerikas Uztura biedrības konferencē prezentējuši rezultātus, kas rāda, ka sievietes, kuras pusmūžā dzērušas apmēram trīs nelielas tasītes kafijas dienā, biežāk saglabājušas fizisko un garīgo veselību vecumā.

Kafija satur vielas ar pretiekaisuma un antioksidantu īpašībām, piemēram, hlorogēnskābi – to pašu, ko atrodam ābolos vai kāpostos. Šīs vielas uzlabo vielmaiņu un palīdz organismam efektīvāk regulēt insulīna līmeni. Arī kofeīns palīdz uzlabot modrību, neitralizējot molekulu adenozīnu, kas rada miegainības sajūtu.

Tēmas
Veselam
Receptes
