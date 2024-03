Foto: PANTHERMEDIA/ SCANPIX/ LETA

Vai auzu pārslas var izraisīt svara pieaugumu? Protams, bet ar vienu nosacījumu. Komentē uztura speciālisti







Auzu pārslas ir tikai viens no tiem pārtikas produktiem, ko uztura speciālisti bieži iesaka kā veselīgu uztura papildinājumu. Uztura speciāliste Eimija Gudsone atbild, vai pārāk daudz auzu pārslu ēšanas var izraisīt svara pieaugumu, par to plašāk raksta vietne Eat This.

Auzu pārslas var tiešām būt palīgs svara zaudēšanas centienus pat vairākos veidos. “Pirmkārt, tajās ir daudz šķiedrvielu, kas palīdz ilgāk justies paēdušam, kas savukārt palīdz samazināt kopējo kaloriju patēriņu. Otrkārt, auzu pārslas ir pārtikas produkts ar zemu glikēmisko indeksu, kas nozīmē, ka tās izraisa cukura līmeņa paaugstināšanos asinīs lēnāk. Tas palīdz novērst enerģijas līmeņa lēcienus un kritumus, kas ļauj labāk kontrolēt apetīti.”

Tomēr, lai gan auzu pārslas ir uzturvielām bagāts produkts, pārāk daudz tās par labu arī nenāks. Gudsone atzīmē, ka “Lai gan auzu pārslas pašas par sevi ir veselīgas, to pārmērīga ēšana ar augstas kaloritātes piedevu pievienošana tām var veicināt svara pieaugumu.”

Auzu pārslām ir maz kaloriju, taču, ja pievienojat pārāk daudz cukura, medus, riekstus vai žāvētus augļus, jogurta, ievārījuma, kaloriju skaits var ievērojami palielināties. Ir svarīgi ievērot porcijas un saprātīgi izvēlēties piedevas.

Piemēram, ja auzu pārslām pievienojat ēdamkaroti medus, ēdamkaroti čia sēklu, divas ēdamkarotes sasmalcinātu riekstu un divas ēdamkarotes rozīņu, kaloriju skaits, izmantojot tikai piedevas, būs aptuveni 300+.

Lai pārliecinātos, ka auzu pārslas ir palīgs svara zaudēšanai, praktizējiet porciju kontroli. “Mērķējiet uz porciju apmēram ½ līdz 1 tasi vārītu auzu pārslu, kā papildinājumu izvēlieties augļus, kas piešķir dabisku saldumu, bet ir papildu šķiedrvielas bez papildu kalorijām, ka arī daži riekstus vai sēklas.

Regulāra auzu pārslu ēšana sniedz daudz priekšrocību arī sirds veselības uzlabošanai un pareizas gremošanas veicināšanai.