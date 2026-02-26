Migrēna nav tikai “stipras galvassāpes” – tā ir nopietna neiroloģiska saslimšana, kas var būtiski ietekmēt dzīves kvalitāti, darbu, attiecības un ikdienas plānus. Vieniem migrēna uzliesmo pēkšņi un bez redzama iemesla, citiem lēkmes atkārtojas pēc konkrētiem izraisītājiem – stresa, miega trūkuma, hormonālām izmaiņām vai pat laikapstākļu maiņas.
Taču arvien biežāk cilvēki uzdod jautājumu, kas šķiet vienkāršs, bet patiesībā ir ļoti būtisks: vai migrēnu var ietekmēt uzturs? Vai tas, ko ēdam un dzeram ikdienā, var samazināt vai tieši pastiprināt migrēnas lēkmes? Daži apgalvo, ka migrēnu izraisa kafija, šokolāde, siers vai vīns, citi – ka palīdz noteiktas diētas un ēšanas režīms.
Šajā rakstā aplūkosim, kāda ir saistība starp migrēnu un uzturu, kā arī atbildēsim uz vienu no biežākajiem jautājumiem – vai liekais svars var pasliktināt migrēnas gaitu. Lūk, lasītājas, migrēnas slimnieces Lailas jautājums:
“Labdien! Rakstu jums, jo jau vairākus gadus dzīvoju ar migrēnu. Dažreiz lēkmes ir tik spēcīgas, ka nespēju ne strādāt, ne normāli parūpēties par ģimeni. Esmu mēģinājusi dažādus medikamentus, bet bieži vien migrēna atgriežas tik un tā, un man rodas sajūta, ka dzīvoju pastāvīgās bailēs no nākamās lēkmes.
Pēdējā laikā arvien vairāk domāju par to, vai mans svars varētu būt viens no iemesliem, kāpēc migrēna kļūst biežāka. Man ir liekais svars, un es to apzinos – nav tā, ka es par to lepojos. Drīzāk otrādi. Dažreiz pat ir kauns par sevi, un šķiet, ka cilvēki domā: ‘nu, pati vainīga’.
Esmu mēģinājusi tievēt vairākas reizes, bet migrēnas laikā man nav spēka sportot, un reizēm vienīgais, ko varu izdarīt, ir gulēt tumšā istabā. Tas viss ievelk tādā kā apburtajā lokā.
Gribu saprast – vai liekais svars tiešām var ietekmēt migrēnu? Vai, samazinot svaru, migrēnas lēkmes varētu kļūt retākas vai vieglākas? Un vai uzturam šeit ir tik liela nozīme, kā daudzi saka? Būšu ļoti pateicīga, ja par šo tēmu uzrakstīsiet un palīdzēsiet saprast, ko darīt.”
“Vai migrēnai ir kāda saistība ar lieko svaru nevaru noteikt precīzi, jo pēc manis izveidotā migrēnas pacienta profila, mēs esam kalsnas un tievas pacientes lielākoties. Liekais svars var ietekmēt migrēnu, jo tad mainās hormonālais līdzsvars, taukaudi veicina hroniski iekaisumu ,kas pastiprina migrēnas izraisītājus, kā arī cilvēkiem ar lieko svaru, ja ir problēmas ar miega kvalitāti, tad tas ir liels iemesls migrēnai jo miegs un ikdienas veselīgais ritms ir ļoti svarīgs,” atbild Galvas sāpju pacientu biedrības vadītāja Karīna Zaņģe.
Vai tu sirgsti ar migrēnu? Varbūt tev ir kāds jautājums? Atsūti to man uz [email protected], noskaidrosim kopā!