Vairogdziedzera mezgliņi: vai nepieciešamas ikgadējas pārbaudes?
Par vairogdziedzeru pārbaudēm un regulāritāti TV24 raidījumā “Ārsts atbild” Skrides Sirds klīnikas endokrinoloģe Zane Svikle.
Skatītājs jautā: “Ja ir konstatēti vairogdziedzera mezgliņi, vai tos ir jāpārbauda katru gadu?”
Būtībā vairogdziedzera mezglus mēs vērtējam gan pēc lieluma, gan pēc to strukturālajām īpatnībām, un tad atkarībā no tā tiek izvērtēts šis risks, vai mezgli ir labdabīgi vai arī ir aizdomas par malignitāti, skaidro Svikle.
“Ja, piemēram, mezgli ir nelieli, teiksim līdz centimetram, un tie ir absolūti labdabīgi un to pakāpe tiek rakstīta TI – RADS 2 vai TI – RADS 3, tad noteikti nav jāveic šī sonogrāfija katru gadu,” turpina endokrinoloģe.
Varētu būt ik pēc diviem gadiem, piemēram, ja ir konstatēti mezgli. Bet, ja tie ir pavisam mazi, piemēram, divu vai trīs milimetru lielumā, tad var paiet arī vēl kāds gads, piebilst Svikle.