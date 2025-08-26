#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Pexels

Zinātnieki atklājuši “triku”, kas ļauj zaudēt pusotru kilogramu mēnesī bez piepūles 0

LA.LV
22:02, 26. augusts 2025
Veselam Uzturs

Vai iespējams zaudēt svaru bez sporta zāles apmeklēšanas, kaloriju skaitīšanas un stingrām diētām? Jaunākajā ASV zinātnieku pētījumā atklāts – pietiek ar vienu, šķietami vienkāršu “triku”, lai četros mēnešos svars saruktu par vairāk nekā sešiem kilogramiem. Rezultāti pārsteiguši pat pašus pētniekus.

ASV zinātnieki atklājuši, ka pieaugušie, kuriem bijis liekais svars un kuri apmēram četrus mēnešus atteikušies no dzīvnieku izcelsmes produktiem uzturā, kļuvuši par 6 kilogramiem vieglāki.

Jaunā pētījuma galvenā autore, ārste un uztura speciāliste skaidroja: “Aizstājot dzīvnieku izcelsmes produktus ar augu izcelsmes produktiem, piemēram, lapu zaļumiem, ogām un pākšaugiem, var veicināt svara zudumu un veidot veselīgu zarnu mikrobiomu.”

Pētījumā piedalījās 62 pieaugušie, kuriem konstatēts liekais svars. Viņi 16 nedēļas ievēroja vai nu vegānu, vai Vidusjūras diētu. Pēc tam, ievērojot pārtraukumu, grupas dalībnieki mainīja diētu, ļaujot zinātniekiem salīdzināt rezultātus.

Rezultāti parādīja, ka, nelietojot uzturā dzīvnieku izcelsmes produktus, cilvēki zaudēja apmēram 375 g nedēļā, taču Vidusjūras diēta neradīja būtisku ietekmi uz svaru.

Pētnieki iesaka tiem, kas vēlas notievēt, uzturā vairāk lietot augļus, dārzeņus un graudaugus. Īpaši izcelti lapu dārzeņi, brokoļi, bietes, sparģeļi, burkāni, kāposti, kā arī ogas, āboli, ķirši, aprikozes un melones. No pākšaugiem rekomendētas lēcas, turku zirņi, pupiņas, soja, kā arī kvinoja vai prosa.

Tomēr eksperti brīdina, ka, pilnībā atsakoties no dzīvnieku izcelsmes produktiem, organismam var pietrūkt svarīgu uzturvielu, piemēram, B12 vitamīna, D vitamīna, dzelzs. To trūkums var izraisīt nogurumu, kaulu problēmas, anēmiju vai vielmaiņas traucējumus.

Tiem, kas vēlas notievēt, ieteicams koncentrēties uz kopējā kaloriju patēriņa samazināšanu, sabalansētu uzturu un fizisko aktivitāšu palielināšanu, nevis “ātrajām diētām”, kuru efekts parasti ir īslaicīgs.

