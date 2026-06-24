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10 superprodukti, ko lietot ikdienā, lai pastāvīgi spēcinātu imūnsistēmu 0

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LA.LV
15:04, 24. jūnijs 2026
Veselam Uzturs

Imūnsistēma ir cilvēka organisma aizsardzības sistēma, kas nepārtraukti strādā, lai pasargātu mūs no vīrusiem, baktērijām un citiem kaitīgiem mikroorganismiem. Tā atpazīst svešas vielas un aktivizē aizsargmehānismus, lai novērstu saslimšanu vai palīdzētu organismam ātrāk atveseļoties.

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Lai imūnsistēma darbotos pilnvērtīgi, tai nepieciešams sabalansēts uzturs, pietiekams miegs, regulāras fiziskās aktivitātes un stresa kontrole. Īpaši svarīgi ir vitamīni un minerālvielas, piemēram, C un D vitamīns, cinks un antioksidanti, kas palīdz imūnšūnām strādāt efektīvāk.

Ja imūnsistēma ir novājināta, cilvēks biežāk slimo, infekcijas var noritēt smagāk un ilgāk, kā arī var parādīties nogurums, lēnāka atveseļošanās un paaugstināta uzņēmība pret saaukstēšanos vai citām slimībām. Ilgstošs stress, miega trūkums un nepilnvērtīgs uzturs ir biežākie faktori, kas to var vājināt.

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