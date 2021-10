Ilustratīvs attēls Foto: AFP/SCANPIX/LETA

Arī ārsti zaudēs darba vietas: lauzīs līgumu ar tiem, kuri nebūs vakcinējušies līdz 15. novembrim Ieteikt







Māra Libeka, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Līdz 26. oktobrim no 1242 ģimenes ārstiem Latvijā pret kovidu nebija vakcinējušies 11. Par to pārliecinājies Nacionālais veselības dienests (NVD), kas aptaujāja visas ģimenes ārstu prakses, NVD komunikācijas nodaļas vadītāja Evija Štālberga pastāstīja – ja ārsti nebūšot vakcinējušies līdz 15. novembrim, tad ar viņiem tikšot lauzts līgums. Atgādināšu, ka mediķi ir to profesiju skaitā, kuriem valdība ir noteikusi pienākumu vakcinēties līdz minētajam datumam, lai varētu saņemt pārslimošanas vai vakcinācijas sertifikātu.

“Lai pacienti nepaliktu bez sava ārsta, kolēģi jau šobrīd skatās individuāli katras šādas potenciālās [nevakcinētā ārsta] prakses gadījumus un vērtē, kāds varētu būt risinājums. Piemēram, var piedāvāt pārņemt praksi jaunajiem rezidentiem, kuri reģistrēti to ģimenes ārstu sarakstā, kas gaida darba vietu. Detalizētāku informāciju varēsim sniegt, kad tuvosies 15. novembris,” pastāstīja Štālberga.

Izņēmums nav arī zob­ārsti, kuriem tāpat kā citiem ārstiem līdz 15. novembrim jābūt ar vakcinēšanās vai pārslimošanas sertifikātu uz rokas.

Latvijas Zobārstniecības asociācijas prezidents Andis Paeglītis informēja, ka vakcinējušies esot ap 90% zob­ārstu. Šīs specialitātes ārsti lielākoties strādā privātajā sektorā un arī viņiem ir jāievēro valstī pieņemtie valdības noteikumi. Daudziem no viņiem ir arī līgums ar NVD par valsts pakalpojumu sniegšanu, un, ja būs zobārsti bez Covid-19 sertifikāta, tad viņi nedrīkstēs turpināt darbu. “Ja šie zob­ārsti turpinās strādāt, viņi pārkāps likumu. Arī tie pacienti, kas dosies vizītē pie šādiem zobārstiem, būs likuma pārkāpēji,” skaidroja Paeglītis.

Kā zināt, ka zobārsts vakcinēts

Bet kā pacientam uzzināt, vai viņa zobārsts nav pārkāpis likumu? Ministru kabineta noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatību, ir norādīts, ka pakalpojuma sniedzējam ir jānodrošina, lai labi redzamā vietā būtu novietots apliecinājums par pakalpojuma epidemioloģisko drošību.

“Es zinu zobārstniecības prakses, kuras jau tagad ir novietojušas informāciju, ka “mūsu praksē visi speciālisti ir vakcinēti”. Ja šādas informācijas nav, pacients bez kautrēšanās var pavaicāt administratoram, vai ārsts un medicīnas māsa, pie kurām viņš dodas, ir vakcinēti,” skaidroja Paeglītis.

“Latvijas Avīzei” ir zināms, ka jau patlaban atsevišķi zobārsti, kuri atsacījušies potēties pret Covid-19, ir zaudējuši darbu.

Diemžēl uzrunātie zobārsti nevēlējās publiski atklāt iemeslus par savu izvēli.

A. Paeglītis: “Man grūti iedomāties, kādā veidā varētu strādāt nevakcinēti zobārsti. Asociācija visus zobārstus ir informējusi, ka sertifikātam ir jābūt līdz 15. novembrim. Mums ir savi iekšējie dati, kurās praksēs ārsti ir vai nav potējušies. Tiem, kuri nav vakcinējušies, esam nosūtījuši vēstules ar aicinājumu to izdarīt. Daļa no tiem, kuri joprojām atsakās no potes, biedrojas, piemēram, ar kaut kādām īpatnējām organizācijām, kuras nereti izņem no zinātniskiem pētījumiem kaut kādas sadaļas un interpretē pēc savas izpratnes. Jāteic, ka attieksme pret vakcināciju zināmā mērā ir kopējais sabiedrības spogulis.”

Zobus urbšot mazāk

Paeglītis uzsvēra, ka zobārstniecības pakalpojumi esot droši – medicīnas personālam ir individuālie aizsardzības līdzekļi, pastāv stingra zobārstu kabineta organizācijas kārtība, kas noteic, ka uzgaidāmajā telpā nedrīkst atrasties vairāk par pieļaujamo pacientu skaitu.

Asociācija sadarbībā ar Latvijas Ārstu biedrību attālināti rīkojusi konferenci, kurā piedalījušies daudzi zobārsti un saņēmuši ieteikumus no akadēmiskajiem spēkiem, kādas metodes pacientu ārstēšanā vajadzētu izmantot, lai mazāk būtu jānodarbojas ar zobu urbšanu, tādējādi izslēdzot risku inficēties. Saņemti ieteikumi arī par zobārstniecības kabineta aprīkojumu, lai droši var strādāt.

“Rindas pie zobārstiem ir arī kovida laikā. Kamēr vieni atsaka vizīti pie zobārsta, tikmēr citi piesakās vietā. Zobārsti kovida laikā dīkā nesēž,” atzina Paeglītis un piebilda, ka apmeklētajiem lūdz uzrādīt Covid-19 sertifikātu vai testu, kas apliecina, ka cilvēks nav inficējies ar koronavīrusu.

Bet pie zobārsta var ierasties arī tāds pacients, kurš nav vakcinējies, un, ja viņu nosēdina divu metru attālumā no potētā pacienta, tiek apdraudēti visi apkārtējie, izņemot medicīnas personālu, skaidroja Paeglītis.

“Ir noteikts, ka zobārstam ir jāpieņem arī tādi pacienti, kuriem nav sertifikāta vai kovidu diagnosticējošā testa rezultāta. Viņš var būt akūts, ļoti slims un inficējies ar koronavīrusu, bet ārstam viņš ir jāpieņem. Šādā gadījumā pieņemšana ir jāorganizē atsevišķā laikā, kad vairs nav citu pacientu,” norādīja Paeglītis.

Ja nevar potēties

Ja gadījumā ārstam ir veselības stāvokļa problēmas un viņš nevar potēties, tad uz viņu attiecas tie paši nosacījumu, kas uz katru cilvēku. Proti, ģimenes ārstam šāds cilvēks ir jānosūta uz ārstu konsiliju Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā, jo nevakcinēties drīkst tikai ar konsilija lēmumu.

“Mums visiem ir iedoti tālruņa numuri, zinām, kā noformēt speciālā nosūtījuma veidlapu. Vakcināciju atliek tad, ja iepriekš ir bijis anafilaktiskais šoks vai arī ir kāda smaga autoimūna slimība, kad nevakcinē, kamēr tiek lietoti medikamenti,” sacīja Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Līga Kozlovska.