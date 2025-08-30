Aukstas kājas vai rokas? 5 vienkārši un iedarbīgi veidi kā uzlabot asinsriti 0
Sirds, sūknējot asinis pa visu ķermeni, apgādā muskuļus un mīkstos audus ar nepieciešamo skābekli un uzturvielām. Ja šī asins apgāde tiek traucēta, var parādīties tādi simptomi kā salstošas rokas un kājas, tirpšana un nejutīgums.
Nepietiekamās apgādes dēļ audi sāk noārdīties un galu galā var pat atmirt.
Asinsrites traucējumi bieži parādās līdz ar vecumu.
Šīs kaites ietekmē asinsvadus, padarot tos šaurākus un neelastīgākus, kas savukārt apgrūtina asins plūsmu, īpaši uz ķermeņa daļām, kas atrodas tālu no sirds, – rokām, kājām un pēdām.
Tomēr ir arī labā ziņa: pastāv daudz vienkāršu un iedarbīgu veidu, kā asinsriti uzlabot.