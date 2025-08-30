#1. septembris #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Foto: Freepik

Aukstas kājas vai rokas? 5 vienkārši un iedarbīgi veidi kā uzlabot asinsriti 0

LA.LV
15:21, 30. augusts 2025
Veselam Ārstēšana

Sirds, sūknējot asinis pa visu ķermeni, apgādā muskuļus un mīkstos audus ar nepieciešamo skābekli un uzturvielām. Ja šī asins apgāde tiek traucēta, var parādīties tādi simptomi kā salstošas rokas un kājas, tirpšana un nejutīgums.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Šovakar Lauvām un vēl trim zodiaka zīmēm gaidāms kaut kas patiesi maģisks!
8 stila kļūdas, kas liek tev izskatīties resnākai un vecākai 8
Aukstas kājas vai rokas? 5 vienkārši un iedarbīgi veidi kā uzlabot asinsriti
Lasīt citas ziņas
Ilgstoši un smagi asinsrites traucējumi var izraisīt hroniskas sāpes un pat nedzīstošu čūlu veidošanos.

Nepietiekamās apgādes dēļ audi sāk noārdīties un galu galā var pat atmirt.

CITI ŠOBRĪD LASA
ASV dubulto palīdzību Ukrainai: jaunas Patriot raķetes un Starlink satelīti par milzīgu summu
Dramatisks mačs Rīgā: Serbija ar Jokiču pārspēj Latviju ar minimālu pārsvaru
Vai Tramps apvienos Putinu un Zelenski pie viena galda? Tramps sola, ka sarunas būs

Asinsrites traucējumi bieži parādās līdz ar vecumu.

Tie ir cieši saistīti arī ar sirds un asinsvadu slimībām vai to riska faktoriem, piemēram, paaugstinātu asinsspiedienu vai aptaukošanos.

Šīs kaites ietekmē asinsvadus, padarot tos šaurākus un neelastīgākus, kas savukārt apgrūtina asins plūsmu, īpaši uz ķermeņa daļām, kas atrodas tālu no sirds, – rokām, kājām un pēdām.

Tomēr ir arī labā ziņa: pastāv daudz vienkāršu un iedarbīgu veidu, kā asinsriti uzlabot.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
7 iemesli, kāpēc no rīta vajadzētu izdzert glāzi silta ūdens
Atklāj, kāds ir visizplatītākais nāves cēlonis iedzīvotājiem Latvijā
Kas jāņem vērā, ja ir paplašinātas vēnas un jādodas ceļojumā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.