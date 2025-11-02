Šīs trīs uztura bagātinātāju kombinācijas var būt pat bīstamas veselībai – pirmā ir kalcijs + dzelzs 0
Daudzi cilvēki lieto uztura bagātinātājus, lai papildinātu uzturu ar veselīgām un sabalansētām vielām, taču to lietošanai var būt potenciālas blakusparādības vai riski.
Vietne Mirror brīdina cilvēkus izvairīties no trim konkrētām uztura bagātinātāju kombinācijām, jo tās var būt risks veselībai. Šo vitamīnu un minerālvielu lietošana kopā var nodarīt vairāk ļaunuma nekā labuma.
Tāpat kā ar daudzām lietām, ko mēs patērējam, uztura bagātinātājiem var būt potenciālas blakusparādības vai riski. Lai gan uztura bagātinātāji var būt lielisks veids, kā aizpildīt uzturvielu trūkumus, ir svarīgi apzināties potenciālās mijiedarbības.