Kas par daudz, tas par skādi! Kas notiek ar jūsu ķermeni, ja uzņemat pārāk daudz magnija 0

15:05, 2. novembris 2025
Magnijs ir viena no svarīgākajām minerālvielām organismā – tas ir iesaistīts simtiem bioķīmiskajos procesos, sākot ar olbaltumvielu sintēzi, cukura līmeņa un asinsspiediena regulēšanu, enerģijas ražošanu un DNS un RNS veidošanu. Bez magnija nav iespējama normāla kaulu attīstība, muskuļu, sirds un nervu darbība, kā arī kalcija un kālija transportēšana šūnās. Vienkāršāk sakot – mūsu organisms ir ļoti atkarīgs no magnija.

Daudzi cilvēki magniju ar uzturu uzņem par maz, tāpēc ārsti bieži iesaka uztura bagātinātājus, īpaši tad, ja ir sūdzības par aizcietējumiem, miega traucējumiem vai muskuļu krampjiem. Taču vai šī šķietami nekaitīgā minerālviela var kļūt bīstama?

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

