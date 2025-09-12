Ēšanas traucējumi bērniem: signāli, kurus vecāki bieži vien nepamana 0
Ēšanas traucējumi ir nopietna mūsdienu problēma, kas arvien vairāk skar bērnus un pusaudžus. Stenfordas Medicīnas skola uzsver, ka ēšanas traucējumi neaprobežojas tikai ar klasisko anoreksiju vai bulīmiju.
Mūsdienu medicīna identificē plašāku traucējumu klāstu, kas var radīt nopietnas sekas sirdij, asinsvadiem un visam ķermenim. Eksperti gadījumu skaita pieaugumu skaidro ar vairākiem galvenajiem faktoriem.
Pirmkārt, netipiski anoreksijas simptomi var skart bērnus, kuri sākotnēji bijuši normālā svarā vai pat ar lieko svaru, bet pēkšņi sākuši strauji zaudēt svaru. Šāds straujš svara samazinājums var radīt dzīvībai bīstamas sirds problēmas.
Otrkārt, selektīvie ēšanas traucējumi rodas, ja bērns vai pusaudzis neēd pietiekami daudz nevis svara zaudēšanas dēļ, bet gan maņu jutīguma, bailēm pēc traumatiskas ēšanas pieredzes vai apetītes zuduma dēļ.
Treškārt, sociālais spiediens un stress. “Ideālo ķermeņu” kultūra un diētu mode sociālajos tīklos, liek pusaudžiem eksperimentēt ar pārtiku sev bīstamā veidā. Īpaši straujš gadījumu pieaugums tika novērots Covid-19 pandēmijas laikā, kad izolācija un stress palielināja bērnu neaizsargātību.
Psiholoģiskie faktori, piemēram, paaugstināta trauksme, perfekcionisms un depresijas simptomi, palielina ēšanas traucējumu risku.
Simptomi ne vienmēr ir viegli pamanāmi. Vecāki bieži domā, ka ēšanas traucējumi izpaužas tikai kā pārmērīgs tievums, bet trauksmes pazīmes var būt dažādas, piemēram, ēdienreižu izlaišana, pārmērīga diētu ievērošana, ēdiena slepena glabāšana, pēkšņas ēšanas paradumu izmaiņas vai liela satraukuma izjūta par ķermeņa formu un svaru. Zēniem tas bieži vien izpaužas kā vēlme būt pārspīlēti muskuļotiem.
Agrīna iejaukšanās ir izšķiroša. Ēšanas traucējumiem ir visaugstākais mirstības līmenis no visām psihiatriskajām diagnozēm, un galvenais veiksmīgas ārstēšanas faktors ir ātra reakcija no vecāku un pediatru puses. Ja bērns strauji zaudē svaru, atsakās ēst vai maina attieksmi pret uzturu, nekavējoties jākonsultējas ar speciālistu.
Kā atbalstīt bērnu un novērst ēšanas traucējumu attīstību?
Svarīgi ir veidot veselīgu ģimenes atmosfēru, runāt par cilvēka vērtību, nevis izskatu, un izvairīties no pārtikas produktu sadalīšanas “labais” un “sliktais”.
Bērnus nevajadzētu salīdzināt savā starpā, jo katram ir savs izaugsmes temps un vajadzības. Regulāras konsultācijas ar ārstu nodrošina pārliecību, ka bērns attīstās veselīgi – muskuļi, kauli un orgāni aug pareizi.
Jābūt uzmanīgiem arī pret bērna izteikumiem, ja bērns bieži runā par savu ķermeni, svaru vai pārtiku, ir vērts šo tēmu apspriest ar speciālistu. Ēšanas traucējumi nav kaprīze vai slikts ieradums, tie ir nopietni garīgi un fiziski traucējumi, kuriem bez profesionālas palīdzības var būt nāvējošas sekas.
Savlaicīga vecāku reakcija, atklāts dialogs ar bērnu un speciālista iesaiste var glābt dzīvības. Svarīgākais ir ne izskats, bet bērna veselība un laime.