Kā notiek ģimenes ārsta nomaiņa, un kurš atbildīgs par medicīnas dokumentu tālāku nodošanu?







Vai, nomainot ģimenes ārstu, pacientam pašam jāiesniedz jaunajam ģimenes ārstam savi dokumenti (slimības vēsture, izraksti no medicīnas iestādēm u.tml.) vai arī tas ir iepriekšējā ģimenes ārsta pienākums? Ko darīt, ja jaunais ģimenes ārsts nav saņēmis kādus svarīgus pacienta medicīnas dokumentus? Jautā Jānis L.

Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štālberga skaidro: “Ja pacients pārreģistrējas pie cita ģimenes ārsta, iepriekšējais ģimenes ārsts nodod pacienta izraudzītajam ģimenes ārstam pilnīgus medicīniskos ierakstus par attiecīgo pacientu (izrakstus, kopijas u.c.). Nav paredzēta pacienta ambulatorās kartes nodošana pašam pacientam.”

Attiecīgi, ja iepriekšējais ģimenes ārsts to nav izdarījis,

pacients var sazināties ar iepriekšējā ārsta praksi un vērst uzmanību uz nepieciešamību nodot jaunajam ārstam minēto informāciju.

Ja situācija netiek atrisināta, iedzīvotājs ir tiesīgs vērsties Veselības inspekcijā.

Ģimenes ārsts reģistrē visus pacientus, kuru dzīvesvieta atrodas ģimenes ārsta darbības pamatteritorijā, kas noteikta līgumā ar Nacionālo veselības dienestu.

Lai noskaidrotu, pie kura ģimenes ārsta iedzīvotājs var reģistrēties atbilstīgi savai deklarētajai dzīvesvietai, iespējams zvanīt uz informatīvo tālruni 80001234 (no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.30 līdz 17, piektdienās no plkst. 8.30 līdz 15) vai rakstīt uz e-pastu: [email protected] (norādot precīzu informāciju par adresi).