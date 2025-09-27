Foto: Cristina Conti/SHUTTERSTOCK

Kā pārvarēt vientulību un atgūt dzīvesprieku: 10 pārbaudīti veidi 0

LA.LV
19:20, 27. septembris 2025
Veselam Psiholoģija

Vientulība mūsdienu postpandēmijas pasaulē ir kļuvusi par nopietnu sabiedrības veselības problēmu, kas skar miljoniem cilvēku. Saskaņā ar 2023. gada Meta-Gallup aptauju, kas veikta 142 valstīs, 24% pieaugušo vecumā no 15 gadiem ziņoja, ka jūtas “ļoti” vai “diezgan” vientuļi.

Reklāma
Reklāma
Mājas
Kādā vecumā kaķis tiek uzskatīts par vecu: atbild veterinārārsts
“Kārums” sācis tirgot jaunu, neēdamu sieriņu; sabiedrība “starā”
Kokteilis
Numerologs atklāj, cik laulību jums paredzējis liktenis, balstoties uz jūsu dzimšanas datumu 7
Lasīt citas ziņas

Šī sajūta var izraisīt smagas psiholoģiskas sekas, tostarp depresiju, pašsavainošanu un pat pašnāvību, kā arī fiziskas problēmas, piemēram, hipertensiju, nogurumu un priekšlaicīgu novecošanu.

Pētījumi liecina, ka vientulība var būt tikpat kaitīga kā 15 cigarešu izsmēķēšana dienā.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Mēs devām signālus dažām valstīm!” Zelenskis paziņo ko iepriekš neizpaustu saistībā ar krievu dronu skaitu Polijā
Veselam
Kas notiks ar tavu ķermeni, ja katru dienu ēdīsi bumbierus?
TV24
Sākumā darbinieki tur strādās bez ieslodzītajiem… Tieslietu ministre vieš skaidrību, kad jaunais Liepājas cietums sāks darboties

Lai izpētītu, kā cilvēki var pārvarēt vientulību, zinātnieki veica pētījumu, aptaujājot 621 pieaugušo nacionāli reprezentatīvā izlasē. Viņi analizēja dalībnieku izmantotās stratēģijas un to efektivitāti, identificējot 10 galvenās pieejas, kas palīdz mazināt vientulības sajūtu.

Šeit tās ir detalizēti aprakstītas, sadalot apakšsadaļās, lai sniegtu ieskatu katrā metodē.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
VIDEO. Šausminošs atklājums Latvijā: dzīvoklī atrasta sieviete, kas mirusi pirms 4 gadiem
Kokteilis
Sieviešu vidū popularitāti gūst jauns ceļošanas veids – “singlmūns”
Cilvēka laimes atslēga: saikne un piederība. Atklājam septiņas vientulības sejas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.