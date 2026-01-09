Kāda ir atšķirība starp klasisko un hronisko migrēnu? 0
Migrēna nav vienkārši galvassāpes. Tā ir hroniska neiroloģiska slimība, kas skar miljoniem cilvēku visā pasaulē un būtiski ietekmē dzīves kvalitāti, darba spējas un sociālo funkcionēšanu. Migrēna var izpausties ļoti dažādi – no smagām, pulsējošām galvassāpēm līdz redzes traucējumiem, sliktai dūšai, paaugstinātai jutībai pret gaismu, skaņu un smaržām, kā arī izteiktam izsīkumam vēl ilgi pēc lēkmes beigām.

Tā ir viena no visbiežāk sastopamajām neiroloģiskajām saslimšanām, tomēr vienlaikus arī viena no visvairāk pārprastajām. Migrēnas nopietnība bieži tiek noniecināta, jo simptomi ne vienmēr ir redzami no malas, bet to ietekme uz ikdienu var būt graujoša.

Cilvēkiem ar migrēnu nereti nākas dzīvot pastāvīgā neziņā par nākamo lēkmi, pielāgot savu dzīvi iespējamiem izraisītājiem un pieņemt faktu, ka slimība var mainīties laika gaitā.

Migrēnas sarežģītību nosaka tās daudzslāņainā daba – ģenētiskie faktori, nervu sistēmas jutīgums, hormonālās svārstības, stress, miegs, uzturs un vide savstarpēji mijiedarbojas, radot individuālu slimības gaitu katram pacientam. Tieši šī iemesla dēļ nav viena universāla risinājuma, un ceļš līdz efektīvai ārstēšanai bieži ir ilgs, pilns izmēģinājumu, vilšanās un pielāgošanās.

LA.LV turpina 2025. gadā aizsākot rakstu sēriju par sadzīvošanu ar migrēnu, atbildot uz lasītāju iesūtītajiem jautājumiem, publicējot viņu pieredzes stāstus un ieteikumus citiem.

Šoreiz mums atrakstījusi Maija, jautājot “kāda ir atšķirība starp klasisko un hronisko migrēnu?”

“Klasiskā migrēna no hroniskās migrēnas atšķirasno lēkmju biežuma.

Klasiskā migrēna daudzus var piemeklēt 1 reizi mēnesī. Hroniskā migrēna tiek piedēvēta, ja sāpes mēneša laikā ir no 8-15 reizēm un vairāk.

Lēkmes ilgums hroniskai migrēnai var būt līdz pat 72h vienas lēkmes laikā, kamēr tā “nomierinās” un mazina savu sāpju līmeni un intensitāti. Pēc šādas lēkmes pacients tāpat nejūtas vēl atvieglots no sāpēm, jo paliek pēc lēkmes notrulināta pašsajūta un ķermeņa atgūšanās no sāpēm,” LA.LV atbild Galvas sāpju pacientu biedrības vadītāja Karīna Zaņģe.

Vai arī tev ir kāds jautājums par migrēnu? Varbūt vēlies padalīties savā pieredzē? Raksti man uz [email protected].

