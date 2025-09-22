Ne visi augļi ir tik veselīgi, kā domājam… Ārsts skaidro, kā dažādi augļi var ietekmēt gremošanu 0
Lielākā daļa cilvēku uzskata, ka augļi ir ļoti veselīgi un tos var ēst neierobežotā daudzumā. Izrādās, ka tā nav patiesība un ir augļi, kuru pārmērīga izmantošana uzturā var radīt negatīvas sekas.
Medicīnas speciālists atgādina, ka ne visiem augļiem ir vienāda ietekme uz gremošanas sistēmu.
Pēc speciālista domām, vislabākā izvēle ir mellenes, tās ir bagātīgas ar antioksidantiem un šķiedrvielām, kā arī mazina iekaisumus un baro labvēlīgās baktērijas zarnās. Par labvēlīgiem augļiem speciālists atzīst arī kivi un granātābolus, jo tie aizsargā zarnu sienas un atbalsta mikrobioma daudzveidību.
Gremošanu pozitīvi ietekmē arī bumbieri un āboli, jo satur daudz šķiedrvielu un palīdz ilgāk saglabāt sāta sajūtu. Taču speciālists atgādina, ka ar bumbieriem jābūt uzmanīgiem, jo to ēšana lielos daudzumos var izraisīt vēdera pūšanos.
Par vīnogām speciālists norāda: tās ir bagātas ar antioksidantiem, taču tajās ir maz šķiedrvielu un daudz cukura, kas var izraisīt strauju cukura līmeņa kāpumu un veicināt vēdera uzpūšanos. Savukārt melones un apelsīnus speciālists iesaka lietot piesardzīgi, jo tie satur maz šķiedrvielu un ātri paaugstina cukura līmeni asinīs.
Speciālists norāda, ka īpaši piesardzīgiem jābūt ar banāniem. Zaļgani banāni satur prebiotisko cieti, kas baro zarnu labās baktērijas, veicinot labvēlīgo īsās ķēdes taukskābju ražošanu. Taču, banānam nogatavojoties, šī ciete pārvēršas vienkāršos cukuros, kas var strauji paaugstināt cukura līmeni asinīs un, cilvēkiem ar jutīgu gremošanu, izraisīt vēdera pūšanos.
Medicīnas speciālists uzsver, ka nav jāatsakās no augļiem pilnībā, jo tie satur daudz vitamīnu un antioksidantu, kas labvēlīgi ietekmē veselību. Tomēr svarīgi pievērst uzmanību augļu izvēlei un to gatavības pakāpei. Piemēram, nedaudz zaļāks banāns satur mazāk cukura un vairāk labvēlīgās cietes, tāpēc tas ir labāka izvēle, nekā vīnogas, kuras satur daudz cukura un maz šķiedrvielu.
Savukārt melones un apelsīnus speciālists iesaka ēst kopā ar pārtiku, kura bagāta ar šķiedrvielām, lai cukura līmenis asinīs celtos lēnāk un zarnu darbība būtu stabilāka.
Lielbritānijas veselības dienests iesaka katru dienu iekļaut uzturā vismaz piecas augļu un dārzeņu vienības, jo tas palīdz samazināt sirds un asinsvadu slimības, insulta un pat vēža risku. Speciālists gan uzsver, ka svarīgs ir līdzsvars – jāēd ne tikai pietiekams daudzums augļu un dārzeņu, bet arī jāizvēlas tie, kuri vislabāk atbilst jūsu gremošanas veselībai.