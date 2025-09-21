Foto: Blurryme/SHUTTERSTOCK

Pieceļoties reibst galva? Tas var būt viens no signāliem nopietnām veselības problēmām

21. septembris 2025
Veselam

Nav nekas neparasts, ja pieceļoties no sēdus vai guļus stāvokļa, reibst galva. Medicīniskais nosaukums ir ortostatiskā hipotensija jeb posturālā hipotensija.

Tas var notikt ar ikvienu, taču vieglprātības vai reiboņa sajūta piecelšanās brīdī biežāk parādās līdz ar vecumu. Līdz pat 20% cilvēku, kas vecāki par 65 gadiem, izjūt kādu ortostatiskās hipotensijas pakāpi.

Šī īslaicīgā reiboņa sajūta var šķist niecīga. Taču, ja tas atkārtojas bieži vai reibonis ilgst vairāk nekā 15 sekundes, pieaug risks paklupt, nokrist un gūt traumas. Tas var arī liecināt par kādu dziļāku veselības problēmu.

Kas ir ortostatiskā hipotensija?

Ortostatiskā hipotensija ir pēkšņs asinsspiediena kritums, pieceļoties kājās. Tas notiek tāpēc, ka asinis no sirds un smadzenēm aizplūst uz kājām. Dažkārt asins atgriešanās procesā pie sirds rodas kļūmes vai aizture, kas izraisa reiboņa sajūtu.

Piezīme: Ja galva reibst tikai pēc ēšanas, tā var būt cita problēma — postprandiālā hipotensija. Arī šajā gadījumā asinsspiediens pazeminās, taču iemesls ir tāds, ka asinis tiek novirzītas uz gremošanas sistēmu.

Simptomi parasti izzūd, ja apguļas. Tie var būt:
-aizmiglojies redzējums;
-sāpes krūtīs vai elpas trūkums;
-slikta dūša;
-nespēks.

Kāpēc var reibt galva piecelšanās brīdī?

Bieži atkārtojošs reibonis var liecināt par nopietnāku problēmu, taču, ja tas ir reti, iemesls var būt pavisam vienkāršs un viegli novēršams.

Biežākie ortostatiskās hipotensijas cēloņi:

1. Dehidratācija
Ļoti bieži reibonis parādās no rīta, jo nakts laikā organisms var būt atūdeņojies.
Asinis galvenokārt sastāv no ūdens, tāpēc šķidruma trūkums samazina asins apjomu un pazemina spiedienu.
Dehidratāciju var izraisīt svīšana, vemšana, caureja. Svarīgi dzert pietiekami daudz ūdens visas dienas garumā.

2. Endokrīnās slimības
Hormonu līdzsvara traucējumi var ietekmēt asinsspiedienu un sirds darbību.
Biežākie iemesli:
-Adisona slimība (virsnieru mazspēja);
-cukura diabēts;
-hipoglikēmija (zems cukura līmenis asinīs),
-vairogdziedzera slimības.

3. Sirds problēmas
Pastāv cieša saikne starp sirds un asinsvadu slimībām un ortostatisko hipotensiju. Abas problēmas biežāk parādās līdz ar vecumu.
Sirds slimības, kas var izraisīt ortostatisko hipotensiju:
-aritmijas;
-ateroskleroze (asinsvadu nosprostošanās, sieniņu sacietēšana);
-sirds mazspēja;
-vārstuļu slimības;
-hipertensija (paaugstināts asinsspiediens).

4. Medikamenti
Daudzas zāles pazemina asinsspiedienu, kā rezultātā var rasties reibonis.
Biežākie medikamentu veidi:
-sāpju un stenokardijas ārstēšanai;
-depresijas un citu garīgo slimību terapijā;
-erekcijas traucējumiem;
-augsta asinsspiediena mazināšanai.

5. Neirodeģeneratīvas slimības

Parkinsona slimība, demence un citas nervu sistēmas slimības var traucēt asinsspiediena regulāciju.
Pētījumi rāda, ka ortostatiskā hipotensija var palielināt demences risku. Cilvēkiem, kuriem spiediens pirmajās 30 sekundēs pēc piecelšanās samazinājās par ≥20 mmHg, demences risks bija par 22% lielāks.

Kā novērst reiboni pieceļoties

Ja jūti reiboni piecelšanās brīdī, pievērs uzmanību, kad tas notiek. Vieglus vai retus gadījumus var mazināt ar vienkāršiem soļiem:
-pārbaudi, vai lietoto zāļu blakusparādība nav zems asinsspiediens;
-ēd mazākas, bet biežākas maltītes, ja reibonis ir pēc ēšanas;
-celies lēnām, dodot laiku ķermenim pielāgoties;
-dzer pietiekami daudz ūdens visas dienas garumā;
-piecelšanās brīdī sasprindzini kāju muskuļus, lai veicinātu asins plūsmu.

Kad vērsties pie ārsta?

Ja reibonis ir reti un ilgst mazāk par 15 sekundēm — iespējams, esi viegli atūdeņojies.
Ja reibonis atkārtojas bieži vai ilgst ilgāk par 15 sekundēm — jāvēršas pie ģimenes ārsta.
Ārsts izmērīs asinsspiedienu guļus, sēdus un stāvus stāvoklī, veiks izmeklēšanu un izvērtēs lietotos medikamentus. Ja vajadzēs, nosūtīs pie sirds vai nervu sistēmas speciālista.

Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

