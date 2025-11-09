Pirms izņemšanas saspied tējas maisiņu krūzē? Šī kļūda sabojā gan tēju, gan veselību 0
Ieradums saspiest tējas maisiņu krūzē šķiet nenozīmīgs — it kā tā iegūtu vairāk garšas. Taču pārtikas nekaitīguma eksperti brīdina: šis šķietami nekaitīgais ieradums var ne tikai sabojāt dzēriena garšu, bet arī kaitēt veselībai.
Kas notiek, kad tiek saspiests tējas maisiņš?
Kad tēja “sasūcas”, ūdenī pakāpeniski izšķīst labvēlīgās vielas — antioksidanti, vitamīni un ēteriskās eļļas. Tomēr tējas lapas satur arī tanīnus — vielas, kas lielos daudzumos piešķir dzērienam rūgtu garšu un var kairināt kuņģa gļotādu.
Kad mēs saspiežam tējas maisiņu, kopā ar tanīniem tējā nonāk arī atlikušās putekļu daļiņas, līme un filtrpapīra mikrošķiedras. Rezultātā dzēriens kļūst ne tikai rūgts, bet arī potenciāli kaitīgs veselībai.
Kā šis ieradums ietekmē organismu?
Pārmērīgs tanīnu daudzums var: pasliktināt dzelzs un kalcija uzsūkšanos, izraisīt grēmas vai kuņģa kairinājumu, kā arī, ja šādu tēju dzerat bieži, tā var veicināt dehidrāciju.
Kā pareizi pagatavot tēju?
- Uzlejiet tējas maisiņam verdošu ūdeni un ļaujiet tam ievilkties 3–5 minūtes;
- pēc tam uzmanīgi izņemiet to ar karoti, nesaspiežot;
- ja vēlaties izteiksmīgāku garšu, tad pievienojiet citrona šķēli, medu vai piparmētru – šīs sastāvdaļas uzlabo tējas aromātu un garšu.