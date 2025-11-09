Foto – Shutterstock.com

Pirms izņemšanas saspied tējas maisiņu krūzē? Šī kļūda sabojā gan tēju, gan veselību 0

LA.LV
18:57, 9. novembris 2025
Veselam Dzīvesveids

Ieradums saspiest tējas maisiņu krūzē šķiet nenozīmīgs — it kā tā iegūtu vairāk garšas. Taču pārtikas nekaitīguma eksperti brīdina: šis šķietami nekaitīgais ieradums var ne tikai sabojāt dzēriena garšu, bet arī kaitēt veselībai.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
Cilvēkiem ar vājiem nerviem nelasīt! Melnais horoskops visām zodiaka zīmēm
Kokteilis
Īpaša enerģija: 4 dzimšanas datumi, kas sevī ietver gudrību no iepriekšējām dzīvēm
Mājas
Māju apsēdušas peles? 15 smaržas, kuras šie grauzēji vienkārši nespēj paciest
Lasīt citas ziņas

Kas notiek, kad tiek saspiests tējas maisiņš?

Kad tēja “sasūcas”, ūdenī pakāpeniski izšķīst labvēlīgās vielas — antioksidanti, vitamīni un ēteriskās eļļas. Tomēr tējas lapas satur arī tanīnus — vielas, kas lielos daudzumos piešķir dzērienam rūgtu garšu un var kairināt kuņģa gļotādu.

CITI ŠOBRĪD LASA
Deputāte atrāda jauno gājēju pāreju, taču vērīgākie fotogrāfijā pamana kaut ko aizdomīgu
Strauji pasliktinās aizdomās par “Nord Stream” spridzināšanu turētā ukraiņa veselība
Tramps sola izmaksāt 2000 dolāru katram amerikānim: finanšu ministrs spiests skaidroties

Kad mēs saspiežam tējas maisiņu, kopā ar tanīniem tējā nonāk arī atlikušās putekļu daļiņas, līme un filtrpapīra mikrošķiedras. Rezultātā dzēriens kļūst ne tikai rūgts, bet arī potenciāli kaitīgs veselībai.

Kā šis ieradums ietekmē organismu?

Pārmērīgs tanīnu daudzums var: pasliktināt dzelzs un kalcija uzsūkšanos, izraisīt grēmas vai kuņģa kairinājumu, kā arī, ja šādu tēju dzerat bieži, tā var veicināt dehidrāciju.

Kā pareizi pagatavot tēju?

  • Uzlejiet tējas maisiņam verdošu ūdeni un ļaujiet tam ievilkties 3–5 minūtes;
  • pēc tam uzmanīgi izņemiet to ar karoti, nesaspiežot;
  • ja vēlaties izteiksmīgāku garšu, tad pievienojiet citrona šķēli, medu vai piparmētru – šīs sastāvdaļas uzlabo tējas aromātu un garšu.
Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Receptes
Krustnagliņu tēja pirms miedziņa: 6 pārsteidzoši ieguvumi, par kuriem zina retais
Veselam
Centieties no tām izvairīties! 3 tēju veidi, kurus nav ieteicams lietot uzturā, ja jums ir cukura diabēts
Veselam
Kāda ir tava kafija, tēja un sula? Atklāta nepatīkama invāzija visos iemīļotajos dzērienos
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.