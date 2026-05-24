Tava gulēšanas poza tevi nodod – tā atklāj tavu raksturu un pat bailes
Tas, kā cilvēks aizmieg, ir viens no godīgākajiem signāliem par viņa iekšējo stāvokli. Brīdī, kad pazūd ikdienas lomas un maskas, ķermenis pats izvēlas pozu, kurā jūtas visdrošāk.
Un runa nav tikai par komfortu. Tā ir arī par uzticēšanos, kontroli un ievainojamību – lietām, kuras dienas laikā bieži slēpjam pat no sevis.
Psihologi norāda, ka lielākā daļa cilvēku guļ trīs pamatpozās: uz sāniem, uz muguras vai uz vēdera. Katra no tām var atspoguļot mūsu emocijas, ieradumus un attiecības ar apkārtējo pasauli.