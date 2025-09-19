5, 50 un pat 100 eiro. Pretnovecošanās krēmi tiešām strādā vai arī tas ir viens liels mārketinga triks? 0
Pretvnovecošanās ādas kopšanas līdzekļu reklāmās apgalvo, ka tie palēnina novecošanās sekas. Bet vai tie tiešām darbojas?
Daži novecošanās aspekti ir neizbēgami — laiku un tā ietekmi apstādināt nav iespējams. Tomēr ir daudz ādas kopšanas līdzekļu, kas apgalvo, ka spēj palēnināt šīs sekas.
Ir pierādījumi, kas atbalsta dažas bieži izmantotas sastāvdaļas pret novecošanos. Taču vai tās darbojas konkrētos bezrecepšu produktos, ir cits jautājums.
“Šeit ir iesaistīta liela ķīmija,” saka dermatologs Dešans Sebaratnams. “Ja konkrētais sastāvs nav testēts, jūs ne vienmēr iegūsiet tās pašas priekšrocības, kādas redzamas klīniskajos pētījumos.”
Ko tad īsti zinām par visiem tiem ādas kopšanas līdzekļiem tirgū?
Ne visas krunciņas ir neizbēgamas
Runājot par pret-novecošanās līdzekļiem, parasti runājam par cīņu pret grumbām, ādas noslīdēšanu, plānumu un pigmentācijas traucējumiem.
“Ar laiku ir lietas, ko vari kontrolēt, un lietas, ko nevari,” saka Dr. Sebaratnams.
Taču ārējie faktori — piemēram, UV starojums, smēķēšana un uzturs — var ietekmēt to, cik ātri un kā jūsu āda noveco. “Pastāv arī zināmi pierādījumi, ka piesārņojums var veicināt ādas novecošanos,” piebilst Dr. Sebaratnams.
Lietas sarežģī tas, ka šie faktori mijiedarbojas — piemēram, jūsu ģenētika nosaka, cik uzņēmīgs esat pret UV starojumu.
Tas pats attiecas uz grumbām un ādas elastības zudumu. Šīs parādības rodas dabiski, jo mainās ekstracelulārā matriksa struktūra — olbaltumvielu, piemēram, kolagēna un elastīna, tīkls, kas piešķir ādai tās struktūru.
Laika gaitā kolagēns un elastīns sadalās. Mēs dabiski ražojam arvien mazāk šo olbaltumvielu, un saule šo procesu paātrina.
Tāpat arī ādas šūnu atjaunošanās ātrums (kad vecās šūnas atmirst un vietā nāk jaunas) ar vecumu krasi samazinās.
Galvenās sastāvdaļas pret novecošanos
Atkarībā no ādas tipa, retinoīdi bieži tiek uzskatīti par pirmo aizsardzības līniju.
Ir dažādas retinoīdu formas un koncentrācijas — tās visas ir dabiskas vai sintētiskas A vitamīna atvasinājumi.
Retinoīdi palīdz novērst kolagēna degradāciju un sabiezina ādas virsējo slāni. Tie arī izlīdzina melanīna sadalījumu, samazinot tumšo plankumu redzamību.
Dr. Sebaratnams iesaka šos produktus lietot kopā ar saules aizsargkrēmu, sākot ar zemākām koncentrācijām.
“Bieži vien tas jāievieš pakāpeniski, ļaujot ādai pierast,” viņš saka. Daži dermatologi iesaka retinoīdus lietot kopā ar hialuronskābi.
Hialuronskābe dabiski atrodas ādā un palīdz tai būt mitrai un elastīgai, taču ar vecumu mēs to ražojam mazāk. Hialuronskābe var “uzpūst” ādu, jo tās mazākie molekulārie savienojumi spēj iekļūt ādā un piesaistīt daudz ūdens, saglabājot mitrumu.
Tāpat kā hialuronskābe, arī C vitamīns ir viela, ko āda dabiski izmanto. Tas veicina brūču dzīšanu un pasargā ādu no oksidatīvā stresa.
C vitamīns var pasargāt no UV stariem, mazināt grumbas un tumšos plankumus, kā arī palīdzēt pret akni, pateicoties pretiekaisuma iedarbībai. Tomēr C vitamīns ir nestabila molekula — tas ātri sadalās saskarē ar siltumu, saules gaismu un pat skābekli.
Visbiežāk lietotā forma, L-askorbīnskābe, uzsūcas tikai pie konkrēta pH līmeņa.
“Svarīgi ir — kas ir šķīdinātājs, kāds ir pH, vai produkts ir stabils, vai to noārda UV starojums,” viņš saka.
Labāk novērst nekā ārstēt
Pat ja šie produkti darbojas, dabiskos novecošanās procesus nevar pilnībā apturēt, saka dermatoloģe Liza Dousa-Higsa.
Taču viņa uzsver, ka ārējos faktorus — piemēram, UV starojumu, smēķēšanu — mēs kontrolēt varam.
“Aizsardzības pasākumi, piemēram, ikdienas saules aizsargkrēma lietošana, saules aizsargapģērbs un izvairīšanās no smēķēšanas, būtiski ietekmē, kā mūsu āda noveco,” viņa saka.
Kad sākt lietot šos produktus?
Dermatologi izsaka bažas, ka daži bērni sāk lietot dārgus pret-novecošanās produktus, kas var nodarīt vairāk ļauna nekā laba.
Lai gan retinolu reizēm lieto pusaudži aknes ārstēšanai, Dr. Dousa-Higsa norāda, ka lietot to tikai pret novecošanos tik jaunā vecumā nav ieteicams.
“Parasti cilvēki sāk lietot šos produktus, kad parādās pirmās novecošanās pazīmes — tas varētu būt 30 gados,” viņa saka. Dr. Sebaratnams piekrīt: “Es to nedarītu agrāk… svarīgākais ir saules aizsargkrēms.”
Viņš arī brīdina neuzskatīt, ka dārgāki produkti automātiski būs efektīvāki. “Tie ne vienmēr ir labāki par vienkāršām, lētām, garlaicīgām lietām.”
Raksts sagatvots pēc ārzemju medija informācijas.