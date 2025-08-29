Atšķirība starp zālēm un indi ir tikai devā: lūk 3 uztura bagātinātāji, kas bendē tavu veselību 0
“Atšķirība starp zālēm un indi ir tikai devā,” vēsta labi zināms teiciens. Ārsti ievēro, ka cilvēki ir piesardzīgāki ar medikamentiem, taču viņi bieži aizmirst par uztura bagātinātāju radītajiem riskiem. Diemžēl vitamīnu nepareiza lietošana var pat negatīvi ietekmēt veselību, raksta lrytas.lt.
“Uztura bagātinātāji ir jaunā ambrozija. Mēs sagaidām, ka uztura bagātinātāji mūs palīdzēs, glābs. Mārketings šajā jomā darbojas ļoti labi,” publiskā lekcijā sacīja Eglė Karinauske, klīniskā farmakoloģe Lietuvas Veselības zinātņu universitātes Kauņas Universitātes slimnīcā.
Vieni uztura bagātinātājus pērk aptiekās, citi pasūta tiešsaistē. Viens uztura bagātinātājs palīdzēja kaimiņam, bet citu sociālajos tīklos uzslavēja kāds viedokļu līderis. Jebkurā gadījumā nav zināms, vai tas būs noderīgs konkrētam cilvēkam, un jāatceras, ka jebkura farmakoloģiska iejaukšanās ir risks, uzsvēra Karinauske. “Es vēlos stiprināt savu imunitāti,” kā atzīmēja ārste, ir ļoti izplatīta atbilde, kad jautā kādam, kāpēc viņš lieto uztura bagātinātājus.
„Lai cik daudz es mācījos un strādāju, es joprojām pilnībā nesaprotu, ko nozīmē „imunitātes stiprināšana”,” ironiski teica Karinauske. „No medicīniskā viedokļa ir jābūt konkrētam imūnsistēmas traucējumam, ko imunologs ārstē un izraksta medikamentus. „Imunitātes stiprināšana” ir sauklis par visu un neko. Tie ir daži no slazdiem, kuros mēs iekrītam,” sacīja Karinauske.
Klīniskais farmakologs arī identificēja 3 gadījumus, kad uztura bagātinātāji var būt bīstami.