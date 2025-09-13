Foto: Freepik.com

Bērnam uz skolu līdzi jādod pusdienu kastīte? Lūk, ko tajā noteikti vajadzētu un ko nevajadzētu iekļaut 0

LA.LV
20:12, 13. septembris 2025
Veselam Bērni

Vecāki nereti ar lielu rūpību gatavo bērna pusdienu kastīti, jo no tā, kas tajā atrodas, ir atkarīgs ne tikai tas vai bērns būs paēdis, bet arī koncentrēšanās spējas, enerģija mācībām un pat garastāvoklis visas dienas garumā. Ja kastītē būs tikai ātri cukura avoti vai trekni našķi, bērns ātri kļūs miegains un neuzmanīgs. Savukārt sabalansēts un pārdomāts saturs palīdzēs uzturēt vienmērīgu enerģijas līmeni un stiprinās bērna veselību ilgtermiņā.

Kokteilis
Mājas
Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
Veselam
Veselam
