TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu” Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) vadītājai Lienei Cipulei lūdza komentēt, kādas ir pārkaršanas pazīmes bērnam un kādu pirmo palīdzību jāsniedz šādā gadījumā?

“Pirmkārt, bērns kļūst mazaktīvs. Viņš tiešām kļūst tāds apātisks, meklē ēnu vai kaut kur apsēsties. Bērns pārstāj svīst, viņam ir ļoti sarkana sejas āda. Ja laicīgi nepamana šo situāciju, ka bērns ir pārkarsis un to var novērtēt pēc šīm ārējām visuzālajām pazīmēm, tad diemžēl nākamajā etapā var sekot tas, ka viņam var sākties pat krampji no atūdeņošanās un no tā, ka viņš ir pārkarsis,” tā skaidroja NMPD vadītāja Cipule.

“Bet ļoti jāpievērš uzmanība tieši pārkaršanas ziņā tad, ja bērns ir kļuvis apātisks – vairs nespēlējas, neskraida, grib piesēst, pasēdēt, jo viņam ir šī pārkaršana, – tā ir pirmā pazīme,” uzsvēra Cipule.

Un kāda tad varētu būt pirmā palīdzība bērnam, kurš ir pārkarsis? Uz to NMPD vadītāja atteica: “Pirmkārt, nekavējoties doties ēnainā vietā vai vislabāk telpās, kur ir iespējams nodrošināt vēsumu. Var bērnam likt aukstus apliekamos un noteikti jādod dzert šķidrumu. Ja bērnam līdz 5 gadu vecumam mēs redzam šīs pārkaršanas pazīmes, visdrīzāk pareizākais ir ziņot NMPD, izsaukt mūs, lai mēs varam izvērtēt situāciju, jo tā var mainīties diezgan strauji,” skaidroja Cipule TV24 raidījumā “Dienas personība ar Veltu Puriņu”.

