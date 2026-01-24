Foto. pexels.com/Vova Kras

Kāpēc nevajadzētu ilgi sēdēt uz poda: ārsti norāda maksimālo laiku, kas vēl nekaitēs veselībai

19:45, 24. janvāris 2026
Pārāk ilga sēdēšana uz tualetes poda ir šķietami nevainīga ikdienas paraduma daļa, bet patiesībā tā var radīt nopietnas veselības problēmas. Mūsdienās daudzi no mums paņem arī līdzi telefonu, lasa ziņas vai pat risina krustvārdu mīklas, un pēkšņi 5 minūtes pārvēršas par 20–30 minūtēm.

Tomēr ārsti un kolorektālie ķirurgi brīdina: vislabāk ir ierobežot laiku līdz 5–10 minūtēm.

Nav stingru zinātnisku pētījumu, kas precīzi definētu “optimālo” laiku, bet eksperti vienbalsīgi piekrīt – ilgāk par 10 minūtēm sēdēšana uz poda rada lieku spiedienu uz iegurņa zonu un taisnās zarnas vēnām.

Interesanti, ka nesenā pētījumā atklājies: cilvēkiem, kuri tualetē lieto telefonu, ir par 46% lielāks risks iegūt hemoroīdus.

Vidēji cilvēks savā mūžā uz tualetes poda pavada aptuveni 3 gadus – tas ir vairāk nekā 1,5 miljoni minūšu!

