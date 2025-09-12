Ko ēst pēc 40 gadu vecuma, lai notievētu: dietoloģe nosauc 7 efektīvākos produktus 0
Pēc 40 gadu vecuma vielmaiņa sāk palēnināties, hormonālā līdzsvara izmaiņas ietekmē svaru, un muskuļu masa dabiski samazinās — tas viss var apgrūtināt liekā svara zaudēšanu.
Lai pēc 40 gadu vecuma atbrīvotos no liekā svara, ir būtiski apvienot veselīgu uzturu ar spēka treniņiem un nodrošināt pietiekamu olbaltumvielu uzņemšanu, norāda uztura speciāliste Tara Kolingvuda.
Viņa iesaka iekļaut ēdienkartē produktus, kas ir bagāti ar uzturvielām, satur daudz olbaltumvielu un šķiedrvielu, kā arī palīdz regulēt cukura līmeni asinīs un saglabā ilgstošu sāta sajūtu.
Lūk, septiņi produkti, kuri noteikti jāiekļauj savā ēdienkartē: